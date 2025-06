Márquez avisa: "Vienen dos circuitos en los que mis rivales van muy rápidos"

Marc Márquez afronta el Gran Premio de Italia como sólido líder del Mundial, dispuesto a ampliar su ventaja sumando la que sería su victoria 93 y su podio número 100. Dos cifras muy significativas que el piloto de Cervera se jugará en Mugello, 'territorio' Bagnaia.

A su llegada al circuito toscano y en declaraciones a DAZN, Márquez ha lanzado una advertencia: “Entro en dos circuitos en los que mis dos rivales para el Mundial van muy rápidos. Aquí, en Mugello. Mi compañero Bagnaia creo ha ganado aquí los últimos tres años; Y también mi hermano Álex va muy rápido en esta pista. Luego, llegamos a Holanda, pero primero saldremos del primer libre, veremos dónde estamos y, a partir de ahí, intentar estar lo más cerca posible de ellos", ha resumido.

Respecto a las diferencias en el campeonato después de las ocho primeras carreras, Marc ha recordado que "con Álex, la ventaja es muy pequeña (32 puntos); con Pecco ya es más grande (93). Ahí sí que se puede pensar. Hay que pensar, no hay que tirar 25 puntos al traste, como hemos hecho en otras carreras, pero tampoco puedes salir con la intención de defender, sino de atacar”, ha advertido el octocampeón, fiel a su estilo.

Después de las bonitas imágenes promocionales de Ducati para el GP de Italia, en las que Marc y Pecco han jugado al ajedrez en un escenario renacentista, el catalán ha explicado que “Al final, el ajedrez no se me da bien. Fue para la foto y ya está. Y para el Mundial no hay estrategia. Llevamos un tercio del Mundial, quedan muchísimas carreras, muchos puntos, pero lo importante es aquí, entrar en circuitos que toca sufrir, saber sufrir y sacar los máximos puntos posibles”, ha señalado.

Márquez ha insistido en que puede competir con una GP24 en lugar de una GP25, algo que Pecco dijo que no era posible: “Sí, es así. Eso tengo entendido yo. Lo he preguntado varias veces porque salió el debate. Si el equipo oficial si quiere llevar la misma moto que Álex, en este caso, la GP24, lo puede hacer. Y sí que ha habido carreras en que he introducido alguna pieza nueva; luego he vuelto atrás. Vamos probando para no perder el camino, no perder el balance de la moto. Cuando una moto es buena, cuesta más mejorarla, pero en el caso de Aragón, corrí con una moto exactamente igual que la de Álex, una GP24”.

Respecto al recibimiento que espera por parte de los tifosi , que durante años le consideraron el 'enemigo' por su polémica con Rossi, Marc cree que el hecho de competir con los colores de Ducati le ayuda: “Yo creo que este aspecto ha ido mejorando durante los últimos años, la relación con los fans italianos ha ido mejorando. Ducati lo está haciendo muy bien. Me he sentido muy bien, en el sentido de que me he sentido muy acogido por ellos y mi trabajo es dar gas en pista y dar el cien por cien de espectáculo”.