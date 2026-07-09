Marc Márquez avisa desde su circuito fetiche: "Vuelvo a estar en el juego"

Marc Márquez aterriza en Sachsenring (Alemania), su circuito fetiche y donde acumula nueve victorias en la categoría reina. Lo hace en un momento clave del curso y que podría marcar un punto de inflexión en su remontada. El '93', quien cuatro citas (Italia) atrás se encontraba a 102 puntos del liderazgo, está ya a solo 40 de la primera plaza que ocupa Jorge Martín. No se esconde, el podio es el objetivo este fin de semana. Pero aún se muestra cauto.

Se trata del primero de sus trazados favorables tras su doble intervención de hombro y pie derechos, el pasado mes de mayo. "Los últimos meses no han sido fáciles, hemos tenido muchos días seguidos, muchos eventos de competición, y este es el último antes del parón veraniego, así que trataremos de dar el 100%", comenzaba diciendo Márquez en la rueda de prensa oficial. "Es verdad que en Assen teníamos otra mentalidad, y aquí tenemos otro 'chip'. Trataremos de entender donde está el nivel, pero me gustaría luchar por el podio", expresaba.

Marc Márquez logró 37 puntos el pasado curso en Sachsenring (Alemania) / FILIP SINGER / EFE

Las expectativas son altas, pero está preparado para afrontarlas, y, por qué no, pensar en seguir el camino del pasado curso para llevarse los 37 puntos que se reparten en un fin de semana. "Es verdad que cuando llegas a este tipo de circuitos, si logras algo, dirán que es tu circuito. Pero si no lo logras, todo el mundo dirá: 'vaya desastre'. Pero soy capaz de lidiar con eso, y dar el 100%", decía.

Actualmente se encuentra qunto en la lucha por el título... pero solo está a 40 puntos. El campeonato está muy apretado. "Hay tres o cuatro pilotos delante de mí, sobretodo hay tres pilotos que están pilotando muy bien y que van muy rápidos, que son Martín, Bezzecchi y Di Giannantonio", valoraba."Yo continúo con mi mentalidad, parecía que se había acabado todo hace tres carreras y vuelvo a estar en el juego ahora, veremos qué podemos hacer este fin de semana", expresaba.

Un campeonato muy abierto

"En mi opinión, por ejemplo, Bezzecchi ha sido el más rápido durante la primera parte de la temporada, pero no el mejor, porque Martín es quien lidera el campeonato. Al final, tienes que abordar las cosas de manera distinta cuando estás batiéndote contra un piloto o contra cuatro. De momento, mi lucha es bien distinta, y tras el parón veraniego podré entender dónde puedo llegar", valoraba.

¿Tiene un gran rival Marc Márquez ahora mismo? Sí... pero nada tiene que ver con un compañero de pista. "Mi gran rival o lo que más me preocupa es mi condición física, el resto no me importa. Es verdad que ellos son súper rápidos, pero este es mi principal oponente para poder continuar creciendo en cuanto a nivel en las próximas carreras", sentenciaba.

El fichaje de Alex por KTM

Marc también se sinceró sobre el cambio de equipo de su hermano Alex, quien abandonará el Gresini Racing para formar parte del equipo oficial de KTM, y aseguró estar feliz por él. "Es verdad que algunos lo entenderán, otros no. Al final, cada movimiento que hace un piloto corresponde a un periodo de su carrera y en base al objetivo que se plantea. Creo que es una oportunidad para seguir creciendo y poder estar en un equipo de fábrica, para luchar en lo más alto en un futuro", expresaba.