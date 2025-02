Marc Márquez lidera su primer test con Ducati

Marc Márquez ha cerrado la primera de las dos jornadas de test en el circuito Chang International de Buriram (Tailandia) con un tiempo de 1.29.184, por delante de su hermano Álex, que había marcado la mejor referencia matinal, pero ha acabado cediendo nada menos que por 465 milésimas ante el octocampeón.

Por primera vez Marc ha liderado un test con los colores de Ducati y también el primero desde los ensayos celebrados en Jerez en 2020. Señal inequívoca de la recuperación y la ambición del '93' en esta nueva etapa como piloto oficial de Borgo Panigale.

Mientras Álex confirmaba por la mañana las buenas sensaciones que ya dejó al encabezar los tres días de pruebas en Malasia hace una semana y afrontaba la pausa vespertina al frente de la tabla, el mayor de los Márquez se ha dedicado a probar diferentes soluciones en la GP25, teniendo en cuenta que mañana se cierra la pretemporada y Ducati debe elegir entre el motor 24 o el 25 para homologarlo de cara a las dos próximas temporadas,

Al final del día, Marc ha podido por fin realizar su particular 'time attack' y se ha exprimido al máximo, batiendo a su hermano con mucha claridad, por casi medio segundo, y dejando lejos al resto de pilotos, incluído su compañero Pecco Bagnaia, que ha sido séptimo a ocho décimas.

Marc, satifecho por su crono, pero aún con dudas respecto al motor, ha explicado que "la moto, el motor del pasado año ya es muy buena y si Ducati no llega mañana con nuevo material, que todo puede ser, yo, de momento, me decantaría por el motor del pasado año". Eso sí, ya sea con una versión nueva o con la híbrida GP25 con propulsor antiguo, lo que esta claro es que el de Cervera se ve capacitado para aspirar a todo este curso: "Cada vez me siento mejor sobre la moto y cada vez que salgo a la pista me divierto, me encuentro cómodo y voy muy bien", ha asegurado ya en el box.

Tras los Márquez, en el top diez se han situado Morbidelli, Bezzecchi, Acosta, Marini, Zarco, Bagnaia, Binder y Miller. Cuatro de las seis Ducati que habrá este año en la parrilla entre los diez mejores, con una Aprilia (Bezzecchi) y una KTM (Acosta) en el top cinco en una sesión marcada por el calor asfixiante y en la que la temperatura en pista ha superado los 50º.

Destaca -y mucho- la presencia de una Honda, la de Luca Marini, en sexta posición. El hermano de Valentino Rossi ha sido uno de los siete pilotos que ha conseguido bajar de 1:30 y ha permitido a su equipo atisbar la ansiada recuperación después de tocar fondo en 2024.

Test en Tailandia. Día 1:

1. Marc Márquez (DUCATI) 1'29.184

2. Álex Márquez (DUCATI) 1'29.649

3. Franco Morbidelli (DUCATI) 1'29.683

4. Marco Bezzecchi ( APRILIA) 1'29.794

5. Pedro Acosta (KTM) 1'29.904

6. Luca Marini (HONDA) 1'29.928

7. Johann Zarco (HONDA) 1'29.961

8. Francesco Bagnaia (DUCATI) 1'30.028

9. Brad Binder (KTM) 1'30.041

10. Jack Miller (YAMAHA) 1'30.047

11. Joan Mir (HONDA) 1'30.067

12. Álex Rins (YAMAHA) 1'30.206

13. Fabio Quartararo (YAMAHA) 1'30.233

14. Fermín Aldeguer (DUCATI) 1'30.373

15. Ai Ogura (APRILIA) 1'30.453

16. Enea Bastianini (KTM) 1'30.461

17. Miguel Oliveira (YAMAHA) 1'30.738

18. Maverick Viñales (KTM) 1'30.827

19. Raúl Fernández (APRILIA) 1'30.975 32

20. Somkiat Chantra( HONDA) 1'31.208

21. Lorenzo Savadori (APRILIA) 1'31.730