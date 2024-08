Márquez apunta alto en Aragón: “Ahora mismo no firmo el segundo puesto”

Marc Márquez ha vuelto a sonreír en Aragón. El piloto de Cervera marcó el mejor tiempo en las dos primeras sesiones de entrenamientos en el Motorland de Alcañiz, dónde además pulverizó el anterior récord del circuito que ostentaba Pecco Bagnaia desde 2022. Al término de la jornada, el propio Márquez afirmó “estar sorprendido” con su gran rendimiento del primer día, aunque también aseguró que la distancia respecto a sus rivales disminuirá a lo largo del fin de semana.

Lo cierto es que Márquez llegaba como uno de los máximos favoritos al Motorland Aragón, circuito en el que se ha subido a lo más alto del podio hasta en cinco ocasiones en MotoGP, siendo el piloto que más ha ganado en el trazado maño. Pese a que el pasado jueves el de Cervera expuso que estaría satisfecho con un segundo puesto en la carrera del domingo, tras la primera jornada de entrenamientos el octocampeón aseguró que ahora no firmaría ese resultado.

"Si la carrera fuera ahora no firmo el segundo puesto, pero es viernes. Hay que estar calmados, tener los pies en el suelo. Mi predicción es que mañana estará todo más apretado y el objetivo es estar en primera fila de parrilla, segunda como peor. Más atrás no tienes opciones ni en la sprint ni el domingo en la carrera, así que seguiremos pilotando con la misma intensidad", indicó el piloto del Gresini.

"No esperaba tener tanto margen"

El mayor de los hermanos Márquez confesó estar un tanto “sorprendido” con su propio rendimiento durante la primera jornada, pues, a pesar de que Aragón es uno de sus trazados favoritos, no esperaba contar con tanto margen respecto a sus rivales. "Estoy un poco sorprendido, porque esperaba ser rápido, pero no tener tanto margen", señaló. "Ya avisé en Austria que me sentí muy bien, aunque no se vio reflejado en el resultado. A partir de ahí, llegamos a un circuito que nos es favorable y, aparte, había unas condiciones perfectas para mi estilo de pilotaje", añadió.

Para el ocho veces campeón del mundo, lo mejor del día fue “la sensación” que tuvo en los dos entrenamientos, dónde admitió haber disfrutado como hacía tiempo que no disfrutaba. "Lo mejor es la sensación que he tenido. Me lo estaba pasando muy bien. Este ha sido mi mejor viernes desde 2021. Mañana habrá que gestionar las circunstancias, pero tenemos una buena oportunidad este fin de semana de lograrlo. Pero insisto, es solo viernes y no es la primera vez que tenemos un día bueno y luego se tuerce el fin de semana", afirmó.

No obstante, también reconoció que la distancia con el resto será cada vez más pequeña, ya que espera que tanto Bagnaia como Martín den un paso adelante en las próximas sesiones. "Mañana estará todo más apretado. Las Ducati de 2024 ya dieron un salto grande de la mañana a la tarde, y el de este sábado creo que aún será más grande", concluyó Márquez.