“¿Márquez? Alzamora tiene una varita mágica que hace especiales a sus pilotos”

Brian Uriarte (Santander, 2008) es el nuevo campeón del mundo júnior de motociclismo. Se alzó con el título el pasado domingo en el Circuit de Barcelona y este miércoles pondrá rumbo a Portugal para seguir con su aprendizaje en el paddock de MotoGP. El próximo año tendrá plaza fija, en el Red Bull KTM Ajo, sustituyendo al vigente campeón, José Antonio Rueda.

Has firmado un 2025 pletórico. Campeón de la Red Bull Rookies Cup y del FIM JuniorGP . Suena bien…

Si, ha sido un año de ensueño. A principio de temporada nos marcamos como objetivo ir aprendiendo carrera a carrera para poder dar el salto al campeonato del mundo, sin pensar en el título, así que súper contento de poder haberlo conseguido los dos campeonatos. Hemos trabajado súper bien y el resultado lo refleja.

En Australia tuviste oportunidad de adelantar tu debut en el Mundial de Moto3 ¿es muy distinto respecto a los otros campeonatos en los que has participado?

Bueno, me llamaron de un día para otro. Es el sueño de todo piloto y sí que la diferencia es bastante notable porque todos tienen mucha experiencia y van muy, muy rápidos.

El 2026 pinta muy bien para tí...

Es fantástico poder dar el salto al Mundial con el equipo campeón del mundo y con la moto del piloto campeón, Estoy orgulloso y contento por tener la oportunidad de cumplir mi sueño.

¿Cómo definirías un tu estilo de pilotaje y en quién te inspiraste desde niño?

Creo que tengo un estilo bastante único, cada piloto tiene su estilo, nadie se parece a nadie, aunque mi referente es Marc Márquez, que al final es el piloto con más talento y con más historia de la época actual de MotoGP. Es superior al resto y me fijo muchísimo en él. Volver a la cima como ha hecho él es espectacular.

¿Qué significa para ti que Emilio Alzamora, que durante casi dos décadas llevó al nueve veces campeón del mundo, esté trabajando ahora contigo?

Es un poder trabajar con Emilio, porque cuando él rompió con Marc, nunca me hubiese imaginado que me daría la oportunidad de unir nuestros caminos. Si Marc es quien es, en parte es también gracias a Emilio, porque él tiene la varita mágica y hace a todos los pilotos especiales. Nos da consejos muy buenos, nos da la teoría, pero luego hay que ponerlo en práctica y es muy complicado. Emilio tiene mucha experiencia, ha trabajado con los pilotos top de MotoGP y tiene una forma de pensar que puede marcar tendencia.

Llevas en el CAR de Sant Cugat desde hace algo más de un año. ¿Cómo es la vida aquí?

Bueno, es peculiar, estás rodeado de atletas olímpicos y siendo un piloto de motos, desentona un poco en el contexto, pero la verdad es que he hecho muchos amigos, muchos de ellos con medallas olímpicas y me encanta compartir la vida con ellos.

¿Qué otros deportes te gustan además de las motos?

Bueno, el ciclismo es uno de mis deportes favoritos, todo lo que lleve dos ruedas está bien.

Para un chico de tu generación, que ya es campeón del mundo con 17 años, ¿qué representa Lamine Yamal?

Lamine es una figura que está rompiendo esquemas, los estereotipos en el fútbol y también fuera, está marcando tendencia para los jóvenes. Lógicamente tiene su forma de pensar, su forma de vivir, no le conozco y no puedo opinar sobre eso, pero es un deportista de 10.

¿Qué echas de menos de tu vida en Santander?

Nada en concreto, suelo ir mucho para allí y lo llevo bastante bien, pero sí que es verdad que la comida de allí, aquí no la hay.

Por el hecho de ser campeón júnior podrás saltarte saltarse la norma de debutar en el Mundial con más de 18, ¿qué te parece?

Las normas están para cumplirse, pero si se puede dar el salto antes y estás preparado, es una buena oportunidad para el piloto y en este caso me ha ayudado a mí a poder debutar anticipadamente.

Antes había pilotos de 14 o 15 en parrilla ¿Entiendes que se limitase la edad para competir al máximo nivel?

No sé muy bien porque se hizo la norma, aunque así es más fácil compaginar estudios. No haces una temporada de 22 carreras hasta los 18 años y te ayuda a seguir con la formación educativa.

Y en cuanto a la seguridad, ¿crees que hay muchos chicos de 15 años que no estarían preparados para competir en el Mundial?

Es que con la norma de los 18, ahora hay gente de 25 años en Moto3, así que no sería lógico que un niño de 14 años estuviera compitiendo con adultos. No se qué decir, hay chicos de mi edad o menos que están muy, muy preparados hoy en día.

¿Piensas mucho en el peligro? ¿Qué piensa un piloto joven viendo accidentes como el que ocurrió el otro día con Rueda y Dettwiler?

El peligro está ahí, va con este deporte, pero no es algo que tengamos presente a todas horas, aunque cuando ocurren accidentes como ese, te toca un poco. Yo siempre digo que los pilotos estamos locos, somos muy fuertes a nivel mental. Por suerte en este caso no ha pasado nada irreparable, pero sí que hemos visto desgracias y vivimos con ello, es inevitable.

¿En tu casa quién te enganchó a las motos?

Mi padre corría en moto a nivel amateur y yo lo iba a ver desde muy chiquitito, de hecho, desde que estaba en la barriga de mi madre ya andaba por los circuitos. Mis padres son mis referentes y de niño pensaba, si ellos lo hacen, yo también puedo. Es lo que me hace feliz, lo que salva mi día a día yo creo.

Has entrenado con Marc Márquez ¿cómo te sientes codeándote con tu ídolo?

Con Marc he coincidido muchísimas veces, su forma de ser es espectacular, es un piloto referente en todos los aspectos para mí. A veces intenta evadirse un poco de la gente, pero es normal, con tanta fama se le acercan muchos y siempre es educado y da tiempo a los fans.

¿Qué es lo más bestia que le has visto hacer este año en la pista?

Todo lo que hace es una locura, ya solo el hecho de volver de las lesiones como ha hecho. A nivel mental es muy superior a todos los pilotos.

¿Y a ti qué te falta por pulir?

Yo en otra fase, me falta pulirme en todos los aspectos, pero hay que trabajar el aspecto mental para que nos afecte todo lo menos posible .

¿Tu reto a largo plazo es ser campeón de MotoGP?

Por ahora no es un objetivo, es un sueño. Soñar es gratis y si algún día se hace realidad estaría orgulloso, significaría que hemos trabajado muy bien. Cada recompensa es fruto de todo el trabajo previo, que no se ve.

El hecho de tener pasaporte español os complica un poco la vida a los pilotos de casa para triunfar en MotoGP…

No nos ayuda ser españoles, está claro, pero si nos complica la vida habrá que sobresalir entre los pilotos españoles. Si eres rápido seguro que te dan una oportunidad.