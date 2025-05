Márquez, aliviado: "El reto más difícil de mi carrera ya lo he conseguido"

La temporada de Marc empezó según lo planeado a excepción de dos errores en las carreras largas de los domingos. El vigente líder del campeonato acabó en Silverstone con 24 puntos de ventaja respecto a Álex Márquez. La tercera posición le supo a poco a Márquez, pero consiguió sacar ventaja para consolidar el liderato. Tras el Gran Premio de Gran Bretaña, el '93' habló de la posibilidad de ganar el noveno título junto a la BBC.

El reto de Márquez

Marc se sinceró y aseguró que la recuperación de su hombro derecho fue el momento más satisfactorio a nivel deportivo: "El reto más difícil de mi carrera ya lo he conseguido, tras recuperarme de muchas lesiones. Me rompí muchísimas cosas, solo intentando mejorar mis habilidades. A partir de ahí, el reto era volver a la cima, pero no es algo que se pueda hacer con prisas" comentó.

La lesión de 2020 en Jerez

La confianza fue señalada como la clave para volver a conseguir buenos resultados según Márquez: "El primer objetivo era recuperar la confianza, y recuperarla significa intentar fijarse metas que se puedan alcanzar. No se puede conseguir la victoria de golpe. Primero hay que entender la moto, luego intentar terminar entre los cinco primeros, después subir al podio y, paso a paso, luchar por la victoria" detalló Marc.

Tras la dura caída en el trazado de Jerez durante el Gran Premio de España 2020, esta es la primera temporada que Márquez vuelve a tener la oportunidad de pelear por un nuevo título. En caso de llegar como líder a final de la temporada, el piloto catalán conseguiría su noveno título y el primero junto a Ducati.

Buscando del noveno título

Por ahora, Marc está peleando por el campeonato junto a su hermano Álex y 'Pecco' Bagnaia, su compañero de equipo. En caso de sumar un nuevo campeonato a su palmarés, Márquez igualaría a Valentino Rossi, uno de sus ídolos de la infancia y su rival en la categoría reina.

Para acabar el '93' destacó lo especial que sería ganar un nuevo título: "Claro que el nueve es un número que me gustaría alcanzar, porque es el siguiente en mi carrera y lo intentaremos. Y es cierto que igualaría a Valentino Rossi en campeonatos". El Gran Premio de Aragón disputado el próximo fin de semana, será una nueva oportunidad para seguir ampliando la distancia en la clasificación general respecto a sus rivales.