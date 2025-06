Marini vuelve a Italia: "Ha sido el peor accidente de mi carrera"

Luca Marini ya está de vuelta en Italia tras pasar varios días ingresado en un hospital de Japón. El piloto de Honda sufrió un grave accidente en las 8 Horas de Suzuka y estará lejos de la competición durante varias semanas. Por el momento, el nipón Takaaki Nakagami será su sustituto en el próximo GP.

Después del GP del Reino Unido, Marini viajó a Suzuka para participar en la prestigiosa prueba de resistencia, pero en los test previos sufrió una dura caída que le mandó al hospital. El parte médico difundido por Honda dio a conocer que el italiano tenía una luxación de cadera izquierda, daño en los ligamentos de la rodilla izquierda, fracturas en el esternón y la clavícula izquierda, y un neumotórax derecho.

Las lesiones le obligaron a permenecer en la UCI durante casi una semana y once días después del accidente ha podido finalmente volver a Italia donde continuará con su recuperación. El piloto recibió el alta en el hospital japonés y tomó junto a su mujer, su madre y su hija, que le han acompañado durante este tiempo, un vuelo comercial rumbo a casa.

"Me hicieron unas pruebas y me dieron el visto bueno para volver a casa. Sigue siendo duro, me duelen varias cosas diferentes. Fue un golpe muy duro, el peor de toda mi carrera. Tengo que hacer más pruebas en Italia para saber cuál es la situación y cuándo puedo volver, pero estamos haciendo todo para que sea lo antes posible", explicó en declaraciones a 'Sky Sport Italia', antes de tomar el avión.

También habló sobre el accidente en el trazado japonés. "Suzuka no tiene una vía de escape adecuada para motos modernas. Al frenar en la curva 1, no engrané la tercera, me quedé atrapado en una marcha intermedia entre la tercera y la cuarta. No tuve tiempo de agarrar el embrague: la marcha entró de golpe, me bloqueó la parte trasera y me estrellé contra las barreras con mucha fuerza", analizó el italiano, quien no se puso fecha de vuelta. "No pude comprender la gravedad de la situación al principio, pero siempre con el objetivo de volver lo antes posible, cuando mi cuerpo me lo permita", dijo al respecto.

Nakagami, el elegido

Una de las grandes incógnitas tras la lesión de Marini era quien le iba a sustituir al manillar de la Honda en las carreras en las que no pudiera estar presente. La marca nipona decidió no buscar relevo para el GP de Aragón, dejando sin compañero a Joan Mir, pero para la próxima cita, la moto volverá a estar en pista.

En el GP de Italia, el probador Takaaki Nakagami será el encargado de defender los colores de la compañía del ala dorada, según avanzó 'Motorsport'.