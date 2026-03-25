María Herrera lidera la armada española en el arranque del WorldWCR en Portimao

La espera ha terminado. El Mundial Femenino de Motociclismo, más conocido como WorldWCR, alza el telón este fin de semana en Portimao para disputar la primera ronda del curso e inaugurar su tercera temporada. Lo hará un año más en el marco del Mundial de Superbikes que, a su misma vez, afronta la segunda carrera del año tras la cita inaugural en Phillip Island (Australia). María Herrera, como vigente campeona, partirá como favorita en una parrilla con mucha representación española: hasta seis pilotos permanentes y una invitada, Yvonne Cerpa.

El curso se iniciará el viernes, tan solo unas jornadas después de los test oficiales de pretemporada, celebrados en el mismo Autódromo Internacional do Algarve, en los que la toledana se ha impuesto con un tiempo de 1:52.728. Desde el Terra & Vita GRT Yamaha, Herrera tratará de alzarse como campeona de nuevo en un curso que se espera apretado, tal y como pasó en 2025. Cabe recordar que Herrera sentenció el campeonato en la última carrera, tras superar por cinco puntos a Beatriz Neila (Ampito Crescent Yamaha), quien se presenta como su principal rival en pista.

María Herrera se proclamó Campeona del Mundo en 2025 / INSTAGRAM

Eso sí, no hay que perder de vista a otras pilotos como la británica Chloe Jones y la italiana Roberta Ponziani, 3ª y 4ª, respectivamente. Pero tampoco a Sara Sánchez (Hadden Racing Team), quinta, o Paola Ramos (Klint Racing Team), quien sorprendió al llevarse la victoria en la cita final de 2025 en Jerez al participar como invitada. De hecho, en una charla con SPORT, la campeona puso el foco en la piloto catalana. "Paola es de las pilotos con más talento que he visto en la categoría, por encima de la que ganó el año pasado [Ana Carrasco] y que viene fuerte, y comparado conmigo también. Hay que esforzarse, porque hay una generación que viene pisando fuerte", aseguraba Herrera al terminar 2025.

Siete pilotos españolas en Portimao

De hecho, la joven perla tarraconense acabó segunda en los test de pretemporada a 0.670 segundos de la misma Herrera y por delante de Neila. En el 'Top 5' también terminó otra de las pilotos de casa, Pakita Ruiz (PR46+1 Racing Team), que tras 73 giros terminó a 2.203 segundos del mejor giro impuesto por la vigente campeona. Tampoco hay que perder de vista a Natalia Rivera, que compartirá equipo con Herrera este año.

También se metió en el 'Top 10' de los test Yvonne Cerpa (MotosCerpa), que competirá como invitada en la primera ronda del curso tras anunciarse unas semanas atrás que disputará el Women's European Championship (y el CIV Femminile) con el Gradara Corse.

En cuanto al calendario de este curso, tendrá un total de seis rondas: Porimao, Assen, Balaton Park, Misano, Donington Park y Jerez. Todas las citas, como viene siendo habitual, tendrán dos carreras por lo que las pilotos de la categoría disputarán un total de 12 carreras. Esto ya arranca.