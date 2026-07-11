Parte médico oficial de Marco Bezzecchi: deberá pasar por quirófano tras su caída en Sachsenring

Malas noticias para Marco Bezzecchi. El piloto italiano, que arrancó la temporada como el rival a batir, atraviesa una mala racha en la que ha acumulado ya varias caídas. Después de tres ceros consecutivos en domingo, el de Aprilia se fue al suelo este sábado durante los primeros compases de la Q2. Un incidente que lo dejó fuera de la sesión y que, tras pasar las primeras pruebas médicas, reveló una fractura que le obligará a pasar por quirófano.

"Tras la caída, Marco Bezzecchi fue trasladado al centro médico del circuito, donde, bajo la supervisión del director médico de MotoGP, el Dr. Ángel Charte, se le realizó una radiografía que reveló una fractura completa y desplazada de la clavícula izquierda. Este tipo de fractura requiere una intervención quirúrgica para una recuperación óptima, que llevará a cabo el Dr. Giuseppe Porcellini en Italia. Marco Bezzecchi tiene previsto regresar a Italia lo antes posible. Os mantendremos informados", informó Aprilia en un comunicado oficial.

Bezzecchi, que apenas llevaba en pista unos minutos, perdió el control de su moto en la curva siete y salió despedido. Se llevó un fuerte golpe en el lado derecho y tras ser atendido brevemenente en pista, se subió por su propio pie a una de las scooter y tomó el camino del centro médico. Poco después, tras ser atendido por el doctor Ángel Charte, jefe de los servicios médicos del Mundial, abandonaba el recinto con el brazo izquierdo en cabestrillo. Poco después, Aprilia ha confirmado los peores presagios.

En las primeras tandas en Sachsenring se aprecieron gestos de dolor del piloto al subir o bajar de la moto que, por otro lado, no le habían impedido participar con buenos resultados en las sesiones. Antes de la caída, había conseguido marcar un 1:19.8 que le sirvió para ser octavo. Una posición que ha mantenido pese a no poder finalizar la sesión.

El de Aprilia llegaba a esta cita en Alemania tocado físicamente después de su grave caída en el pasado Gran Premio de Países Bajos, disputado en el TT de Assen hace dos semanas que también lo obligó a pasar por el hospital. Por tercera vez consecutiva, el de Rímini se quedó sin sumar en domingo lo que supuso que perdiera el liderato del Mundial en favor de su compañero de equipo, Jorge Martín. Este nuevo golpe para Bezz, deja aún más abierta la batalla paor el mundial.