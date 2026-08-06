Marco Bezzecchi, desde el show de MotoGP en Londres: "Ha sido un parón veraniego duro, no el que habría deseado. No estoy al 100%"

Desde el moderno Outernet de Londres, Marco Bezzecchi, Pedro Acosta, Diogo Moreia, Ai Ogura y Cal Crutchlow se convirtieron en los cinco protagonistas de la primera rueda de prensa oficial de un Gran Premio celebrada fuera de un circuito. Un evento novedoso que forma parte de la apuesta de Liberty por convertir MotoGP en un espectáculo global y acercar al público la competición y del que, además de los habituales periodistas, pudieron disfrutar desde primera fila más de un centenar de aficionados que pudieron además hacer sus preguntas a los pilotos.

"Creo que es un gran evento. Es algo distinto. MotoGP en Silverstone y los organizadores se han salido de los moldes y es genial ver como otro tipo de público puede acceder a vernos hablar de este deporte que nos apasiona. Seguro que será una pesadilla logística para Dorna y motoGP así que ser capaces de organizarlo es muy especial y quiero formar parte de más de ellos", afirmó Crutchlow, el piloto local.

De los cinco protagonistas, el que llega a Silverstone como mejor clasificado es Ogura, en un sorprendente segundo puesto, a solo 14 puntos del líder, Jorge Martín y fue el primero ."No, en realidad no", bromeó el japonés, más relajado que de costumbre, al ser preguntado sobre si tenía ganas de Gran Premio. "El trazado está bien pero siempre nos cuesta en condiciones de frío, así que será un fin de semana complicado para nosotros", admitió, afirmando que se sentiría satisfecho quedando entre los seis primeros clasificados. "Como vimos el año pasado Bezzecchi ganó así que parece que este circuito se ajusta a la Aprilia y esperamos ser competitivos", explicó el piloto japonés, quien afirmó sonriente que pedirá consejos a Bezzecchi para afrontar la prueba.

Silverstone marcará el regreso de Marco Bezzecchi tras su caída en Alemania que le obligó a pasar por quirófano. "No me siento demasiado mal. Ha sido un parón veraniego duro, no el que habría deseado. No estoy al 100%, no siento demasiado bien el hombro y tengo lesionada la rodilla izquierda pero ya veremos. Estoy muy contento de estar aquí", aseguró el piloto que deberá someterse a una revisión médica para recibir el apto de los médicos del campeonato.

Respecto al fin de semana, Bezz reconoció que no se ve con "demasiadas opciones"." Este circuito es super esecial para mi. El año pasado hice una gran carrera pero este año llegamos con una mentalidad distinta por la situación en la que estamos inmersos. No estoy pensando en resultados, me estoy centrando en subirme a la moto y ver cómo estoy y si me siento bien, lo intentaré. La respuesta la sabré mañana", dijo.

"Siempre aprendes más de los malos momentos. Tuve un arranque fabuoloso y luego un período duro pero con el equipo tenemos una relación muy fuerte y siempre están cerca de mi y siempre he dado el máximo en casa y en las car. Voy a continuar en esta línea hasta el final, luchando", aseguró.

"Durante el parón he tratado de recuperarme. No he parado de entrenar, he ido al gimnasio todos los días. Desafortunadamente solo he podido usar la moto un día", explicó el de Rímini a una de las preguntas de los aficionados.

Respecto a sus opciones de sumar su primer título con Aprilia, el italiano se mostró prevacido. "No será fácil pero daré mi máximo para, como mínimo poder luchar hasta el final y ya veremos si una vez nos acerquemos a las últimas citas de la temporada podremos estar en la lucha. Si es el caso, tendré una motivación extra", aseguró. "Estamos en el ecuador del campeonato y eso significa que queda mucho pro delante, así que vamos a tratar de hacer un regreso digno y ya tendremos tiempo de arreglar los últimos detalles a nivel físico. A partir de Aragón ya se librará todo a una batalla".

Por su parte, Pedro Acosta, séptimo de la general del mundial, se mostró "contento de estar de vuelta". "La primera parte de la temporada en términos generales no ha sido mala. Teníamos muchos problemas técnicos y nos hemos rezagado un poco en la lucha por el campeonato pero es una sorpresa que no estemos tan rezagados. Vamos a intentar conseguir un buen fin de semana", explicó el piloto murciano que estas vacaciones se ha centrado en "relajarse y olvidar todos los problemas".

El rookie Diogo Moreia también utilizó sus vacaciones para "tratar de resetear la mente y olvidar un poco MotoGP, aunque ha sido difícil. Estuve con la familia pero al final ya estaba pensando en la moto. Estamos preparados para regresar y centrarnos en esta segunda mitad de la temporada".

Cal Cruthclow, el ídolo local, aseguró que no se imaginaba regresar al GP de Gran Bretaña. "Ni tú tampoco", bromeó interpelando al entrevistador ante la ovación del público congregado. "Es un rpivilegio que Honda te pida que regreses para disputar estas carreras mientras Johann zarco está recuperándose de su lesión. Silverstone es uno de los circuitos más icónicos, donde he conseguido buenos resultados durante mi carrera, pero estar en rueda de prensa es extraño. Aun así, no hay nada que nos impida seguir disfrutando", explicó el británico, satisfecho con volver a competir en Silverstone.

"Conozco el centro médico al dedillo", bromeó. "Hace diez años hice podio en casa y fue muy especial. He tenido carreras memorables y siempre he gozado del apoyo de la afición. Es un cicuito icónico que tiene todo lo que nos gusta. Cabe esperar un gran premio de excepción y estos tipos que están por delante están forzando las barreras. Está muy apretado el campeonato", explicó el veterano que asumió que "estoy compitiendo contra chavalines y es muy difícil".

El clima, una incógnita

Los cinco protagonistas se mostraron de acuerdo en que Silverstone es un circuito que les gusta aunque también todos apuntaron que las condiciones climatológicas pueden ser decisivas para el desenlace de la carrera. "Las condiciones climáticas siempre son extrañas y pueden cambiarte radicalmente el comportamiento de la moto. Es un circuito muy completo, tiene todo para todas las motos y es fácil tener una clasificación apretada. Estoy contento de que vayamos a disfrutar de este circuito en los próximos dos años", indicó Bezzecchi, sobre la renovación del trazado para las dos próximas temporadas.

"Para tratar de ir rápido tienes que hacer todo de la mejor manera posible. Este circuito es complicado porque las curvas están enlazadas y si pierdes una línea igual pierdes cinco o seis curvas, así que lo más difícil es conseguir entrar en la línea adecuada", explicó el de Aprilia sobre las claves de este trazado.

Acosta apuntó que "los aficionados son majos y tenemos la incógnita del tiempo que siempre te otorgan una oportunidad al día siguiente". "Para mi lo mejor son los aficionados, es muy bonito la pasión que tienen", afirmó.

Moreira afirmó que "me gusta el trazado" y destacó que precisamente ese clima complicado podría ir a favor de los pilotos de la zona baja de la tabla. "Las condiciones climatológicas aquí son muy peliagudas y tanto yo como Cal (Cruttchlow) estamos en la parte rezagada del grupo aunque si empieza a llover podemos tener opciones de victoria. Además, a nivel de espectáculo merece la pena verla", apuntó.

"Si no hay otro piloto británico igual tengo que regresar o quizás en una categoría de soporte", dijo entre bromas Crutchlow sobre la posibilidad de seguir sobre la moto en 2028. Guardo muy buenos recuerdos.