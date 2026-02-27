Marco Bezzecchi sentencia la tanda libre en apenas tres vueltas

El italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP) sentenció en apenas tres vueltas la primera tanda libre del Gran Premio de Tailandia de MotoGP en el circuito de Circuito Internacional de Buriram.

Bezzecchi, que ya fue el más rápido en los test de pretemporada celebrados en este mismo trazado, se convirtió también en la primera referencia oficial del campeonato al marcar un sólido 1:29.346. El récord oficial del circuito sigue en poder de Francesco Bagnaia, con 1:28.700 desde 2024, logrado con la Ducati Desmosedici.

Cabe recordar que en los entrenamientos de la semana anterior el propio Bezzecchi firmó un 1:28.668, registro oficioso que confirmó su excelente adaptación a la Aprilia en Buriram.

Susto para Martín, pero reacción inmediata

Los test recientes ya permitieron rodar a ritmos muy altos desde el inicio y también dejaron los primeros sobresaltos del curso. El más destacado fue el de Jorge Martín (Aprilia RS-GP), quien protagonizó la primera caída oficial de la temporada al perder la rueda delantera en la última curva del trazado tailandés.

Pese al incidente, Martín reaccionó con solvencia y terminó tercero en la tabla de tiempos, sólo por detrás de Bezzecchi y del también italiano Fabio Di Giannantonio (Ducati), y por delante de Pedro Acosta (KTM), Marc Márquez (Ducati) y el propio Bagnaia.

Pirro sustituye a Aldeguer en GresiniEntre las notas destacadas de la jornada figuró la presencia del probador de Ducati Michele Pirro, quien reemplaza al lesionado Fermín Aldeguer en la escudería Gresini Racing.

La sesión avanzó sin cambios significativos hasta el tercer ‘run’, cuando varios pilotos trabajaron en la puesta a punto para la práctica oficial vespertina.

Ogura sorprende; Mir, contrariado

En ese tramo apareció el japonés Ai Ogura (Aprilia), que llegó a situarse quinto, desplazando a Marc Márquez una posición. Por su parte, Joan Mir (Honda) mostró su frustración por los problemas en la exigente curva doce, la última del trazado.

Sin embargo, nada alteró el liderato de Bezzecchi, que encabezó la tabla de principio a fin con su tiempo de la tercera vuelta, seguido de Di Giannantonio. Tras ellos se colocaron las Aprilia de Martín y Ogura.

Acosta cerró la jornada en quinta posición, por delante de Marc Márquez. Completaron las diez primeras plazas Bagnaia, Franco Morbidelli, Álex Márquez y Luca Marini.