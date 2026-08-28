MotoGP
Marco Bezzecchi, prudente pese a su exhibición en Aragón: "Marc Márquez se estaba escondiendo un poco"
El italiano lideró la primera jornada de entrenamientos en Aragón tras batir el récord, pero advierte que el vigente campeón aún no ha mostrado su potencial real
La primera jornada del Gran Premio de Aragón de MotoGP no dejó indiferente a absolutamente nadie, especialmente en los últimos minutos de la Práctica. Hasta tres pilotos batieron el récord de la pista que ostentaba Marc Márquez desde el pasado curso, primero, precisamente el '93'. Pero después lo hicieron su hermano Álex y Marco Bezzecchi, quien terminó como primer clasificado en la sesión que da el paso directo a la Q2.
El italiano puso el 01:45.455 sobre la mesa y se mostró muy fuerte a lomos de una Aprilia que, a priori, debería sentirse algo más incómoda en este trazado que la Ducati. Sea como sea, la igualdad es máxima, porque los diez primeros se comprimieron en poco más de ocho décimas.
Pese a su buen resultado y pese a haber batido a Marc, quien se personificaba en Aragón como claro favorito, 'Bezz' llama a la calma. "Ha sido un buen día, pero Marc hizo solo un intento de vuelta rápida, así que calma", decía el piloto italiano en la sala de prensa. "Es solo viernes, pero era importante comenzar bien", apuntaba.
Marco aterrizó en Silverstone, tres semanas atrás, tocado de la lesión de clavícula que sufrió durante la Q2 del GP de Alemania, en Sachsenring. Eso no le impidió subirse al podio en las dos carreras del fin de semana. "Es verdad que aún cometo pequeños errores en pilotaje. Físicamente, el hombro no va mal, pero la rodilla me molesta bastante. No me gusta mucho quejarme, pero es la verdad", expresaba ante la prensa en Aragón. “Me sentía bien con la moto. Empecé bien esta mañana y esta tarde, entre sesiones, pude mejorar un poco", desvelaba.
La lesión pasará factura
Según 'Bezz', Marc no ha mostrado todas sus cartas. "Es cierto que Marc se estaba escondiendo un poco, porque ni siquiera hizo el segundo ataque, y estoy seguro de que mañana será el rival a batir", dijo.
La rodilla izquierda le está doliendo más de lo habitual aquí, en Aragón, circuito antihorario y con más curvas a izquierdas. "Físicamente, estar siempre con la rodilla izquierda… joder, el dolor nunca desaparece del todo", se lamentaba. "Me siento mejor que en Silverstone, obviamente, pero en cuanto al dolor, va a ser duro", anticipaba. "Esta parte del campeonato, por desgracia, va a ser difícil, porque la lesión de rodilla es bastante grave", sentenciaba.
- Barcelona - Athletic: resumen, goles y resultado del partido de LaLiga EA Sports
- El sorteo de la Champions League: rivales de Barcelona, Real Madrid, Atlético, Betis, Villarreal y todos los cruces de la fase liga
- El vestuario del Athletic se planta en Barcelona
- Así queda la Champions League 2026/27: todos los partidos de la fase liga y rivales de Barcelona, Real Madrid y Atlético
- Acuerdo cerrado PSG-Liverpool: 'bombazo' de 140 millones por Barcola
- Un experto en entrenamiento analiza la rutina de Inés García, novia de Lamine Yamal: 'Mi consejo es el entrenamiento de fuerza, dos o tres sesiones semanales bien realizadas pueden empezar a construir una base muscular fantástica
- El Atlético arremete contra el Barça con un comunicado: 'Ni ha existido ni va a existir ninguna negociación en relación al traspaso de Julián Alvarez”
- El Barça saca rédito del traspaso de Nico González al Newcastle