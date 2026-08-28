Marco Bezzecchi, prudente pese a su exhibición en Aragón: "Marc Márquez se estaba escondiendo un poco"

La primera jornada del Gran Premio de Aragón de MotoGP no dejó indiferente a absolutamente nadie, especialmente en los últimos minutos de la Práctica. Hasta tres pilotos batieron el récord de la pista que ostentaba Marc Márquez desde el pasado curso, primero, precisamente el '93'. Pero después lo hicieron su hermano Álex y Marco Bezzecchi, quien terminó como primer clasificado en la sesión que da el paso directo a la Q2.

El italiano puso el 01:45.455 sobre la mesa y se mostró muy fuerte a lomos de una Aprilia que, a priori, debería sentirse algo más incómoda en este trazado que la Ducati. Sea como sea, la igualdad es máxima, porque los diez primeros se comprimieron en poco más de ocho décimas.

Bezzecchi, el más rápido / GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

Pese a su buen resultado y pese a haber batido a Marc, quien se personificaba en Aragón como claro favorito, 'Bezz' llama a la calma. "Ha sido un buen día, pero Marc hizo solo un intento de vuelta rápida, así que calma", decía el piloto italiano en la sala de prensa. "Es solo viernes, pero era importante comenzar bien", apuntaba.

Marco aterrizó en Silverstone, tres semanas atrás, tocado de la lesión de clavícula que sufrió durante la Q2 del GP de Alemania, en Sachsenring. Eso no le impidió subirse al podio en las dos carreras del fin de semana. "Es verdad que aún cometo pequeños errores en pilotaje. Físicamente, el hombro no va mal, pero la rodilla me molesta bastante. No me gusta mucho quejarme, pero es la verdad", expresaba ante la prensa en Aragón. “Me sentía bien con la moto. Empecé bien esta mañana y esta tarde, entre sesiones, pude mejorar un poco", desvelaba.

La lesión pasará factura

Según 'Bezz', Marc no ha mostrado todas sus cartas. "Es cierto que Marc se estaba escondiendo un poco, porque ni siquiera hizo el segundo ataque, y estoy seguro de que mañana será el rival a batir", dijo.

La rodilla izquierda le está doliendo más de lo habitual aquí, en Aragón, circuito antihorario y con más curvas a izquierdas. "Físicamente, estar siempre con la rodilla izquierda… joder, el dolor nunca desaparece del todo", se lamentaba. "Me siento mejor que en Silverstone, obviamente, pero en cuanto al dolor, va a ser duro", anticipaba. "Esta parte del campeonato, por desgracia, va a ser difícil, porque la lesión de rodilla es bastante grave", sentenciaba.