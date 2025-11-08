Así queda la parrilla de MotoGP para el GP de Portugal: Un intratable Bezzecchi se lleva su cuarta 'pole' de la temporada

Marco Bezzecchi marcó la referencia este sábado tras llevarse la 'pole position' en el Gran Premio de Portugal (01:37.556). El piloto italiano se impuso a un fuertísimo Pedro Acosta con hambre de volver al podio tras lograr situarse en el cajón en las dos carreras del fin de semana en Malasia. Se quedó a 0.150 el piloto de KTM, con un impecable Fabio Quartararo que logró situar la descafeinada Yamaha en la tercera plaza. Sorprende el hecho de que no haya ni una Ducati en primera fila.

Precisamente, el francés demostró un gran ritmo ya en Q1 (01:38.661). Se llevó el mejor tiempo y logró, por quinta vez esta temporada, el paso de la primera sesión de clasificación a la Q2. Pleno para Yamaha, que logró apartar los problemas que ha sufrido durante el curso, con Jack Miller segundo, quedándose a 0.253 del piloto oficial de la marca. Porque si algo ha demostrado la YZR-M, es poder ser competitiva a una vuelta. En carrera... es otra historia.

'El Diablo', que ha conseguido cinco relojes esta temporada, se reivindicó durante los primeros compases de la Q2, pero rápidamente Pedro Acosta y Àlex Márquez comenzaron a mostrarse competitivos. Llegó la hora de la verdad tras el paso por boxes y Marco Bezzecchi se propuso el asalto a la primera plaza. Buscó el 'time attack' y se llevó la 'pole' con un tiempo de 01:37.556, rebajando el mejor registro de 2024 marcado por Enea Bastianini (01:37.706).

Caída de Àlex Márquez

No tuvo la oportunidad de llevarse la primera plaza para la parrilla Àlex Márquez, quien terminó yéndose al suelo a falta de dos minutos para la bandera a cuadros. El piloto de Cervera, quien fue la referencia durante la jornada del viernes, partirá en la quinta plaza, justo por detrás de Pecco Bagnaia. El italiano, quien firmó un impecable fin de semana en Sepang al llevarse la pole y la victoria al Sprint (para olvidar el pinchazo de neumático en la carrera larga), terminó cuarto, por lo que saldrá en la segunda fila en parrilla.

Precisamente, Marco y Pecco mantienen su batalla particular. Grandes amigos desde hace muchos años (ambos forman parte de la academia de Valentino Rossi), se encuentran en la lucha por la tercera plaza del campeonato, que se encuentra al rojo vivo después de que Àlex Márquez certificase el subcampeonato en Malasia.

El piloto de Aprilia superó al del Ducati Lenovo el pasado fin de semana, y se encuentra a solo cinco puntos de él. Mientras la temporada del bicampeón ha sido un auténtico calvario, con resultados muy discretos en comparación a los vistos en las últimas temporadas, 'Bezz' ha ido mejorando sus sensaciones en su primer curso con la fábrica de Noale. Acumula una victoria y otros seis podios en domingo, así como otras tres victorias al Sprint. Sin duda, la batalla por la tercera plaza se encuentra ahora al rojo vivo.

Bulega, 18º en su primera 'qualy' en MotoGP

Otra de las grandes expectativas del fin de semana es Nicolò Bulega. Subcampeón en Superbikes este curso, es el sustituto del ya campeón y lesionado Marc Márquez. El piloto italiano pasó por la Q1 y se encontraba realizando su mejor vuelta cuando cometió un fallo y se salió de pista. El error lo condenó a la decimoctava plaza.