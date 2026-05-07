Marco Bezzecchi, un líder con perfil bajo: "No somos los más fuertes"

La victoria de Àlex Márquez en Jerez puso punto y final a una racha de cinco podios consecutivos de Aprilia. También se terminó la racha de 121 vueltas consecutivas lideradas por Marco Bezzecchi, el flamante líder del campeonato. El dominio de la fábrica de Noale quedó un tanto apaciguado en la última cita del calendario, algo que tratarán de arreglar este fin de semana en Le Mans (Francia)... pero lo tendrán difícil al ser uno de los trazados donde mejor ha rendido la Ducati en los últimos cursos.

El piloto de Rímini lidera la tabla con 101 puntos, once por encima de su compañero de equipo, Jorge Martín, quien se está empezando a reconciliar con la RS-GP tras un desastroso 2025 marcado por las lesiones. Pese a no llevarse la victoria en el trazado andaluz, 'Bezz' logró terminar en segunda plaza para ser la mejor Aprilia, con Martín cuarto y los dos pilotos satélites del Trackhouse, Ai Ogura y Raúl Fernández, quinto y sexto respectivamente.

El podio del Gran Premio de España de MotoGP, con Álex Márquez, Marco Bezzecchi y Fabio Di Giannantonio / EFE

Después, llegó el test del lunes en el trazado jerezano, donde Noale probó muchas novedades. "Sin duda, el test de Jerez fue una prueba positiva. Pude probar algunas cosas en la moto que me gustaron. Está claro que un día de test no es suficiente para entender muchas cosas. No es suficiente para entenderlas, pero aun así recopilamos muchos datos", aseguró ante la prensa reunida en Le Mans, tal y como recoge 'Motorsport'.

Hace unas semanas, Jorge Lorenzo se atrevió a predecir la victoria del '72' este mundial. Pero él no termina de confiarse. "Me alegra, claro, porque Jorge es uno de los pilotos más fuertes que ha habido en MotoGP. Tuve la oportunidad de conocerlo, de poder hablar con él, de correr con él, en el Rancho de Valentino Rossi. Así que me alegra que piense esto. Pero, como siempre, es demasiado pronto y no tiene sentido para mí pensar en estas cosas ahora mismo. Tenemos que intentar concentrarnos y hacer un buen trabajo en la pista", expresaba.

La clave reside en uno mismo

Aprilia se encuentra en un buen momento pero queda mucho campeonato por delante aún. "Es innegable que lo estamos haciendo bien, pero no somos los más fuertes", aseguraba. "Tenemos que mirarnos a nosotros mismos, no hacer comparaciones, también porque es imposible. Tengo que centrarme en mí mismo, en intentar pilotar bien, trabajar bien con mis chicos en el box. Esa es la clave de todo", expresaba.

Existe una alta probabilidad de lluvia a lo largo del fin de semana. Y pese a que Marco prefiere disputar el GP en seco, tiene claro que tocará adaptarse. "Bueno, si corremos en mojado está bien, pero en seco es más divertido con la moto. Así que, por supuesto, en seco es mejor, pero al final las condiciones son las mismas para todos. Intentemos adaptarnos y ser rápidos con lo que tenemos", sentenciaba.