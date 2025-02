Marc y Pecco, en perfecta sintonía, eligen el motor 2024

Marc Márquez y Pecco Bagnaia están rompiendo los esquemas en Ducati. Los jefes del equipo esperaban que las diferencias entre ambos pilotos empezaran ya en pretemporada, a la hora de definir la línea de desarrollo de Ducati. Según el team manager David Tardozzi, nada más lejos de la realidad: "Nunca antes había visto a pilotos dar una información tan similar” asegura. "En Sepang ni siquiera se hablaban y hacían los mismos comentarios, hasta los grados de inclinación. Incluso Gigi (Dall’Igna) se sorprendió por ello".

Mañana jueves, al cierre de la pretemporada en Tailandia, el español y el italiano tendrán que decantarse por un motor para abordar los dos próximos Mundiales. La congelación de los propulsores de MotoGP en 2026 les obliga a extremar precacauciones y todo apunta que acabarán optando por la solución más conservadora.

"Nos hemos centrado en el motor de 2024 y esa será la línea de trabajo, porque lo tenemos que homologar por dos años. El motor de 2025 es irregular, tiene demasiados altibajos, más que el de 2024, con el que se ganaron muchas carreras el año pasado. Estamos hablando del motor, porque las demás partes se irán mejorando y colocando", apuntaba Márquez este miércoles, después de terminar el día como el más rápido en Buriram.

"Si Ducati no llega mañana con nuevo material, que todo puede ser, yo, de momento, me decantaría por el motor del pasado año. Que estemos de acuerdo con Pecco facilita el trabajo a los ingenieros, aunque Ducati tiene la capacidad de desarrollar la moto en dos direcciones, si fuera necesario", subraya el piloto de Cervera.

En otro orden de cosas, tras el primer día de ensayos en Tailandia Marc ha confirmado las buenas sensaciones de Sepang: "Cada vez voy más cómodo con la moto, me estoy divirtiendo", ha dicho el '93', que ha aprovechado para poner el foco en los progresos de su hermano con la GP24 de Gresini.

"De la pretemporada, el que me ha sorprendido más hasta ahora ha sido Álex. Y no lo digo porque sea mi hermano. Cuando lo tiene todo controlado, porque es muy sensible, va muy rápido. Fue rápido en Montmeló, en Sepang y aquí también lo está siendo", ha apuntado el octocampeón, que pese a todo ha dejado a su hermano menor a casi medio segundo.