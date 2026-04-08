Marc Márquez vuelve a la moto en MotorLand

Marc Márquez ha recargado ‘pilas’ en Cervera durante las vacaciones de Pascua , junto a su familia y su novia Gemma, pero ya está de nuevo en pista. El campeón de Ducati se ha desplazado hasta el circuito de MotorLand, en Alcañiz para rodar a lomos de una Panigale V2 de serie, dejando constancia de ello en sus redes sociales.

Un aviso de cara al próximo GP de Jerez, descartando que sus problemas físicos en el hombro le tengan en ‘dique seco’ o le impidan continuar preparándose para las siguientes carreras.

Márquez no empezó el curso 2026 recuperado al cien por cien de la operación de clavícula a la que se sometió en invierno, tras el accidente con Bezzecchi en Mandalika, aunque muchos esperaban que el punto de inflexión llegaría en su circuito talismán de Austin, donde ha dominado ampliamente desde que firmó su primera victoria en MotoGP en 2013.

Sin embargo, Marc sufrió un aparatoso ‘highside’ en entrenamientos y solo pudo ser quinto en la carrera del domingo. El balance del nueve veces campeón es más bien discreto, con un triunfo al sprint de Brasil, dos abandonos (en Tailandia y el sprint de Texas) y 36 puntos de déficit respecto al líder Marco Bezzecchi, que suma todas las victorias del domingo.

Unos resultados que han disparado los rumores sobre el estado físico de Marc: "Es una situación mucho más grave de lo que parece", aseguraba días atrás su antiguo rival Andrea Dovizioso.

Pero Marc no está ni mucho menos parado. Estos días en Cervera le han servido de desconexión, pero también para intensificar su preparación física y dar vueltas en moto en el trazado de karting de MotorLand, junto al circuito mundialista. Allí coincidió con Adrián Huertas, piloto del Italtrans de Moto2, Shengbo Sun, uno de los talentos chinos de CF Moto.

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El ‘93’ confía que Jerez y el test posterior le sirvan para dejar definitivamente atrás estos meses de sufrimiento. Y quizá pueda hacerlo ya con un nuevo contrato bajo el brazo, puesto que se espera que las negociaciones de Liberty y los equipos se desencallen en breve y Ducati y el resto de fábricas puedan anunciar sus alineaciones para 2027.