Moto GP
Marc Márquez, visto por el más grande: Agostini 'radiografía' al campeón
"Pensé que sería fuerte con Ducati, pero también que tendría más dificultades y que Bagnaia lucharía con más fuerza. Mis compatriotas, Bezzecchi, Morbidelli y Di Giannantonio, que lo han hecho muy bien, pero Márquez tiene algo más"
Giacomo Agostini suma más títulos que nadie en el motociclismo, un total de 15, aunque serían 8 si nos atenemos a la nueva norma de Liberty de contabilizar solo los mundiales en la máxima cilindrada.
El veterano campeón italiano, de 83 años, comentó a GPOne en Misano la superioridad de Marc Márquez en su primera temporada con Ducati . “Conocemos bien a Marc, sabemos lo que ha hecho en el pasado. Es un gran campeón y ha luchado con grandes pilotos. Luego, por desgracia, se lesionó y tuvo que apartarse, pero tenía la determinación de volver y ha cumplido con creces su propósito”.
Respecto a su debut de rojo, Agostini reconoce que “pensé que sería fuerte, pero también que tendría más dificultades en algunas carreras y que Bagnaia lucharía con más fuerza. Mis compatriotas, Bezzecchi, Morbidelli y Di Giannantonio, que lo han hecho muy bien, pero Márquez tiene algo más. Este año hemos encontrado a un Márquez furioso”.
En Japón, Agostini definió la gesta de Marc con una palabra, a petición de nuestro compañero Emilio Pérez de Rozas: "Estrepitoso", es decir único, ruidoso, escandaloso, ensordecedor. "Marc me ha prometido que, cuando tenga 14, se retirará", bromeó.
Y también en Motegi, el ilustre campeón italiano valoraba para AS las diferencias entre la versión 2.0 de Marc y la anterior a su caída en Jerez: “Por ejemplo, Márquez es uno que quiere ganar a toda costa y ahora tiene más cabeza que antes. Antes iba al 110 por ciento y se caía más, porque quería ganar. Ahora, se cae menos porque tiene más experiencia. Ha bajado un poco el nivel de riesgo y ha ganado en experiencia", ha explicado.
Agostini tiene claro que el mejor de la historia es él: "Ni Márquez ni Rossi... por estadísticas soy yo. Cuandi vas a la escuela, hay unas notas a final de curso, y en mis notas pone 15 campeonatos del mundo, 18 campeonatos italianos, 313 victorias, 123 GGPP reconocidos por la FIM y he ganado también 10 TouristTrophy. Estas son mis notas. Cuando estemos igual que me lo digan".
- Barcelona - Real Sociedad, en directo: alineaciones, horario y dónde ver | LaLiga EA Sports
- Sigue en directo las reacciones y la polémica del Barça - Real Sociedad
- El cara a cara más tenso de 'El Chiringuito': Roncero y Soria llegan a las manos
- Lo que no se vio del Barça-Real Sociedad: de la 'ópera' de Pedri y Lamine al enfado morrocotudo de Flick
- Lo que no se vio del derbi: el pique de Vinicius con Giuliano, el enfado de Carvajal y el móvil de Florentino
- A Vinicius lo vendería hoy mismo: ni sus compañeros lo aguantan
- El Al-Ittihad piensa en Xavi Hernández
- Xabi Alonso y cinco jugadores, los grandes señalados de la debacle