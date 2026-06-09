Marc Márquez ya solo tiene a Valentino Rossi por delante en un ranking legendario

Cuando parece que algo resulta imposible, Marc Márquez está ahí para hacerlo realidad. Menos de un mes después de su doble intervención de hombro y pie derechos, el piloto de Cervera se llevó su victoria número 100 en el Mundial de motociclismo demostrando que, pese a encontrarse en pleno proceso de recuperación, su ambición sigue intacta.

Se apuntó la 'pole' position del fin de semana, además de la victoria al sprint y la dominical, que a la misma vez supuso también las 100 victorias del Ducati Lenovo en la categoría reina. Muchos motivos de celebración para el equipo italiano, quien también tuvo a Pecco Bagnaia en la tercera plaza, encadenando su tercer podio consecutivo tras los logrados en Barcelona y Mugello.

Marc Márquez en el podio de su primera victoria en MotoGP, en Texas en 2013 / PAUL BUCK / EFE

Coincidió este centenario del '93', además, con el décimosexto aniversario de su primera victoria en el Mundial, en la ya extinta categoría de 125cc (lo que hoy en día sería Moto3). Fue el 6 de junio de 2010 en Mugello (Italia) cuando muchos supieron que, en aquel chaval de Cervera de 17 años de edad, empezaba a forjarse una leyenda.

Más de 13 años ganando en MotoGP

Tan solo tres cursos después, estaría pilotando una MotoGP para el histórico Repsol Honda Team. Su primer triunfo en la categoría reina llegaría en el Gran Premio de Las Américas, en el COTA de Austin (Texas), uno de sus particulares jardines. Era tan solo la segunda cita del curso, y ya había logrado el podio en la cita previa en Losail (Qatar).

Se llevó la 'pole' y tras ser adelantado por Dani Pedrosa, se impuso al 'Samurái' a falta de nueve vueltas para el final y así fue hasta ver caer la bandera a cuadros. Con solo 20 años y 63 días de edad ya había ganado en la categoría máxima del motociclismo mundial. Compartió podio con Pedrosa y Jorge Lorenzo.

Una historia de muchos años que lo sitúan en la lista de pilotos con carreras exitosas más longevas en MotoGP. Desde aquel día hasta la victoria en el GP de Hungría han pasado 13 años y 47 días, y se ha subido hasta el cajón en un total de 74 veces.

Tan solo hay un piloto que se ha mantenido ganando más tiempo en la categoría reina: Valentino Rossi. El eterno 'archienemigo' del catalán se estrenó en 500cc en Donington Park (Reino Unido) en 2000 y conquistó su última victoria en Assen en 2017. Lograría, a lo largo de su carrera, 89 victorias en la categoría máxima. Una duración de 16 años y 351 días.

Noticias relacionadas

En esta lista también está el brasileño Alex Barros, como tercer piloto con una carrera más larga entre su primera y última victoria (11años y 204 días). Por entonces pilotando una Suzuki del Lucky Strike, consiguió el 26 de septiembre de 1993 en el Gran Premio de la FIM, celebrado en el Circuito del Jarama (Madrid). Fue la primera de sus siete victorias. La última, fue en Estoril en 2005, pilotando para Honda. Un nuevo ránking en el que se cuela el '93' este fin de semana.