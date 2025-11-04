Marc Márquez altera los planes de Ducati

Ducati vive un incómodo compás de espera. Desde que Marc Márquez se alzase como campeón del mundo de MotoGP, la marca italiana ha centrado sus esfuerzos en desarrollar la GP25 para responder al avance del resto de escuderías estos últimos meses. A pesar de sus intenciones iniciales, la caída de Marc Márquez en Indonesia ha obligado a alterar los planes de Ducati, que reconoce que no está siguiendo los tiempos esperados debido al accidente del piloto de Cervera.

Es algo que ha querido transmitir el directo general de Ducati, Gigi Dall'Igna en una entrevista para la web oficial de MotoGP. El ingeniero italiano ha valorado la temporada de la marca campeona del mundo, especialmente centrada en los éxitos de un Marc Márquez que ha maravillado a todo el equipo desde su llegada.

La lección de vida de Marc

"No ha sido un año fácil", empieza el italiano. "Hemos cambiado de piloto, pero estoy muy orgulloso del trabajo realizado por todo el equipo. Marc es increíble, es una lección de vida. Él ha rechazado muchas cosas: dinero, visibilidad... todo para volver. Es muy fácil trabajar con Marc, su feedback desde el punto de vista técnico es siempre correcto y comprensible", admite. E"l sentimiento del equipo es muy bueno con él. Es un líder que puede ayudar al equipo a trabajar bien, así que es fácil".

En Indonesia, el piloto de Cervera sufrió una aparatosa caída que puso un freno a su participación con Ducati hasta 2026: "Fue mala suerte, porque no fue su culpa. Pero sí que a veces eso puede ocurrir. Él sabe que tiene que aceptarlo y seguir el camino razonable que tiene que seguir", apunta Dall'Igna, que desvela cómo este imprevisto ha obligado a cambiar los planes de la escudería: "Antes de la caída de Marc, queríamos desarrollar algo durante las carreras finales de la temporada 2025. Pero eso no es posible en este momento. Ese es el problema principal de este accidente", reconoce Dall'Igna.

Incógnitas con el futuro

En el otro lado de la balanza ha estado Pecco Bagnaia, que no ha conseguido replicar los resultados de anteriores temporadas este 2025: “Es difícil de decir qué ha pasado con Pecco. Si lo supiera, estaría contento porque podría hacer algo para resolver esta situación. Pero ni él ni yo sabemos qué pasó", admite el italiano. "La relación entre nosotros y el equipo siempre es muy buena y se mantiene bien en estos momentos difíciles. Ganamos dos campeonatos mundiales juntos, gané mi primer campeonato de motos con él. Si puedo, intentaré ayudar a que vuelva”.

Sobre tener a Marc como compañero de equipo, Gigi reconoce que puede ser algo complicado: "No es fácil porque su resultado siempre es muy bueno. Estamos aquí para conseguir resultados. Y si los resultados no vienen, es un problema para él, para su equipo y para mí. Es un problema para todos, pero lo único que se puede hacer es trabajar duro para recuperarse”.

Las miradas en Ducati se centran ahora en el futuro: "Dijimos al principio del año que no queríamos tomar ningún riesgo en el desarrollo de la moto. Así que, honestamente, la 24 y la 25 son más o menos las mismas motos. Con la 25 puedes añadir algo, pero al final, si quieres, puedes volver a la 24 fácilmente. No estoy contento con la moto GP25 porque no fue una evolución real, pero sé que desde el principio fue mi elección y eso es todo”, reconoce Gigi. "Todos los otros fabricantes están mejorando mucho. Todos ellos están haciendo un gran paso adelante, así es la vida y tenemos que luchar con ellos. Esa es la realidad y tenemos que introducir algo nuevo para mejorar nuestras motos”.