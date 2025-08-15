Marc Márquez suma y sigue en Austria

El español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP25) sentenció la práctica oficial del Gran Premio de Austria de MotoGP en los últimos instantes de la misma, disputada en el trazado 'Red Bull Ring' de Spielberg.

Con un tiempo de 1:28.117 Marc Márquez acabó como líder de la misma, seguido por el también español Pedro 'Tiburón' Acosta (KTM RC 16) y el compañero de equipo del ocho veces campeón del mundo, el italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP25), vencedor de las tres últimas ediciones de la carrera austríaca.

La práctica oficial no comenzó demasiado bien para Jorge Martín (Aprilia RS-GP), quien seguramente con el neumático delantero todavía muy frío se fue por los suelos en la curva nueve del trazado prácticamente en la primera vuelta, aunque sin producirse daños físicos, pero sí con la obligación de dejar la moto en el lugar del incidente al sufrir algunos daños mecánicos.

El italiano 'Pecco' Bagnaia, como por la mañana, fue la primera referencia de la categoría al rodar en 1:29.745, seguido por el español Pedro Acosta (KTM RC 16) y el francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), que luego se intercambiaron sus posiciones.

Bagnaia se mostró muy activo en ese inicio de la práctica oficial pues unas vueltas más tarde mejoró su mejor tiempo al rodar en 1:29.161, y es que no en vano el piloto transalpino es el vencedor de las tres últimas ediciones de la carrera austríaca.

Tras su estela, por esos instantes, se encontraban su compatriota Luca Marini (Honda RC 213 V) y su compañero de equipo, Marc Márquez, pero prácticamente todos los pilotos se encontraban en esos minutos iniciales perfilando la mejor puesta a punto para sus prototipos.

Entre las noticias destacadas de la práctica oficial, el español Maverick Viñales (KTM RC 16) volvió a probarse para conocer el alcance del rendimiento de su hombro lesionado y a los pocos minutos de la sesión decidió parar para darse descanso y poder disputar la segunda jornada.

Por entonces, Maverick Viñales era vigésimo primero y decidió ver la práctica oficial sentado en su taller con una bolsa de hielo en el hombro izquierdo.

En pista mantuvo el liderato 'Pecco' Bagnaia hasta superarse el ecuador de la jornada, cuando Pedro Acosta rebajó en 32 milésimas el registro del italiano al rodar en 1:29.129, mientras que Fabio Quartararo se iba por los suelos en la curva seis cuando intentaba mejorar su mejor registro personal, por entonces el quinto más rápido de la categoría.

Afortunadamente sin daños físicos para el campeón del mundo de MotoGP de 2021, que se fue al suelo apenas unos segundo antes de que también se fuera al suelo en ese punto el portugués Miguel Oliveira (Yamaha YZR M 1), que pisó una mancha de aceite dejada por la rotura del motor de su compañero de equipo, el australiano Jack Miller.

De hecho, esa caída de Oliveira forzó la bandera roja en la práctica oficial, al romperse la defensa de aire en ese punto, tras impactar contra la misma la moto del francés, cuando el registro de 'Tiburón' Acosta campaba como el más rápido de la categoría.

En la reanudación de la práctica oficial, la primera sorpresa saltó de la mano del 'rookie' japonés Ai Ogura (Aprilia RS-GP), que se colocó líder con un tiempo de 1:28.877, el primero de los pilotos en rodar en ese segundo, aunque con más de un cuarto de hora de sesión por delante.

Ogura no duró mucho al frente de la tabla, superado por el francés Johann Zarco (Honda RC 213 V), que rodó en 1:28.765, con el italiano Franco Morbidelli (Ducati Desmosedicfi GP24) a 90 milésimas de segundo, pero con Marc Márquez ya rodando dos décimas de segundo por debajo de esos registros.

Así fue como en esa vuelta Marc Márquez paró el cronómetro en 1:28.484, pero tras su estela iba Pedro Acosta, que se aprovechó de esa circunstancia para superar al ocho veces campeón del mundo con un tiempo de 1:28.345.

Se había 'desencadenado' el tercer 'time attack' de los pilotos de MotoGP y en esos instantes 'Pecco' Bagnaia aprovechó la coyuntura para ponerse segundo, superando a su compañero Marc Márquez, pero por detrás de 'Tiburón' Acosta, anticipando así unos minutos finales muy intensos.

Y en esos minutos fue cuando volvió a 'brotar' la figura del ocho veces campeón del mundo, quien con parciales de vuelta rápida recuperó la primera posición, ya en solitario, con un tiempo de 1:28.117.

Márquez había sido 228 milésimas de segundo más rápido que Acosta, pero su tiempo ya le valía para entrar en la segunda clasificación directa como el más rápido, por delante de Acosta, Bagnaia, Alex Márquez, Raúl Fernández (Aprilia RS-GP), Joan Mir (Honda RC 213 V), Franco Morbidelli, Johann Zarco, Fermín Aldeguer (Ducati Desmosedici GP24) y Brad Binder (KTM RC 16), que coparon las diez primeras posiciones.

Jorge Martín acabó en la decimosexta posición, obligado a pasar por la primera clasificación, como también su compañero de equipo italiano Marco Bezzecchi, que acabó por detrás de él.