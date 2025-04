Marc Márquez suma su cuarta pole del curso y primera en Lusail desde 2014

Vale, sí, puede que Losail, Doha, Catar, no sean el circuito ideal para Marc Márquez (Ducati), pues es más de derechas que ninguno, pero el ocho veces campeón del mundo ha vuelto a conseguir una nueva 'pole position', la nº 98 de su palmarés (récord de récords) y la cuarta consecutiva, que le coloca liderando la parrilla de salida hoy (19.00 horas, DAZN) en la carrera al 'sprint' en la noche del desierto catarí.

Marc compartirá la primera línea de MotoGP con su hermano Àlex (Ducati) y, por fin, con el campeón francés Fabio Quartararo (Yamaha), mientras que el bicampeón italiano 'Pecco' Bagnaia(Ducati) se fue al suelo, faltando cuatro minutos, lo que le impidió coger, en su garaje, la segunda moto y, por tanto, en una carrera a 11 vueltas, saldrá desde la posición 12ª, es decir, desde la cuarta fila.

El mayor de los Márquez ha superado, en casi cuatro décimas, el récord del circuito de Losail que colocó Jorge Martín, el año pasado, en el luminoso del recinto, lo que demuestra que el ocho veces campeón del mundo, como todo el mundo esperaba, no ha notado animicamente, de forma negativa, su caída en el GP de EEUU, cuando se fue al suelo liderando la carrera con más de dos segundos sobre el resto.

"Repito, no es un circuito que me guste, lo tengo marcado en rojo en mi calendario, pero he cambiado un poco mi pilotaje, lo hago bastante antinatural, pero sale el crono y, además, con esta moto se puede hacer cualquier cosa, va muy, muy, bien" Marc Márquez

"Soy el primer sorprendido con esta nueva 'pole', no os voy a engañar, pues este es un trazado que yo tengo marcado en rojo, ya que no se adapta muy bien a mi estilo de pilotaje", contó Marc a DAZN al concluir vencedor de la 'quali'. "Ahora, aquí, creo que debo hacer un estilo especial para la 'quali' y cambiarlo en carrera, pero esta Ducati, que es estupenda, me lo permite y me ayuda. Me estoy encontrando cómodo y, aunque el pilotaje que debo emplear a veces es antinatural para mí, sale bien, da resultado y así segurié. Sé que 'Pecco' sale desde atrás, pero 'Pecco', en carrera, es otra cosa".

Marc y Àlex, que se ayudaron en la pista en la 'quali' que diseñó la parrilla de Losail, suigieron bromeando en el 'corralito' de Doha e, incluso, alguien le pegó una pegatina de Àlex a Marc en la espalda de su mono, que el mayor, cuando se la quitó, pretendió pegarsela en la mejilla derecha. "Sigue siendo muy rápido", dijo Àlex sobre el pilotaje de Marc, "pero, bueno, igual aquí podemos estar aún más cerca de él y hasta pelearle la victoria. Yo, 'don segundo', no descartó que podamos ganar".