Marc Márquez, tras sufrir en Silverstone: "En la vuelta rápida no me he guardado nada; ahí hay que arriesgar"

No es ningún secreto: Silverstone no está entre aquellos circuitos que Marc Márquez, vigente campeón del mundo, tiene marcado en rojo en su calendario. El de Cervera tan solo conoce la victoria allí en dos ocasiones: la primera fue en 2010 en 125cc y la segunda y última en 2014, ya en MotoGP. Y la teoría se ha trasladado a la práctica este viernes, en el que el '93' ha sufrido más de lo esperado en un trazado en el que las Aprilia se sienten como pez en el agua.

El nueve veces campeón terminó la jornada en la sexta plaza, a más de siete décimas del mejor registro que estableción un brillante Marco Bezzecchi, a quien ni siquiera una lesión fue capaz de parar. "Se podía intuir que las Aprilia volarían; de momento estamos entre el quinto y el séptimo. En la vuelta rápida no me he guardado nada; ahí hay que arriesgar", dijo el catalán tras bajarse de la moto, tal y como recoge 'Motorsport'.

Marc Márquez rodando en Silverstone / Ducati Lenovo

Sin duda, el hombre a batir parece que será 'Bezz', quien actualmente es cuarto en el campeonato a 22 puntos de Jorge Martín. "Bezzecchi está marcando la pauta; veremos en el resto del fin de semana cuánto nos sacan", valoraba Marc.

La clave del fin de semana radica en sobrevivir y tratar de entender dónde está el límite. "Cuando llegas a circuitos en los que te cuesta, lo que hago es pedir calma al equipo. Ellos dan ideas, pero a veces no es la moto, sino, tu", decía el catalán.

El '93' regresó a la competición en Mugello tras perderse dos citas debido a una doble intervención de hombro y pie izquierdo. Desde entonces, ha recortado 84 puntos en la batalla por el título, pero aún tiene que seguir su recuperación física. "Estoy contento con el trabajo físico hecho este verano, porque en según qué zonas puedo ser algo más agresivo. Pero físicamente ya sé que ese hombro trabaja de forma distinta, y el punto débil sigue siendo el mismo", expresó.

Pese a que hay margen de mejora, se ve mejor que en la cita donde más sufrió antes del parón. "Creo que tengo algo más de potencial que en Assen", terminaba diciendo.