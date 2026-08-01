Marc Márquez sorprende a un joven piloto con un gesto inolvidable: "Por la televisión eres grande, pero en persona más"

El inicio de la segunda parte del mundial de MotoGP está a la vuelta de la esquina y la mayoría de pilotos ya han vuelto al trabajo para preparar las últimas once citas del curso, entre ellos, Marc Márquez. El de Cervera, quien disfrutó de unos días de desconexión en Menorca con su entorno, ya ha iniciado los entrenamientos en circuito para seguir con su recuperación física y reconstruyendo su 'feeling' sobre la moto. Y precisamente, en uno de estos entrenamientos protagonizó un tierno momento con un joven piloto.

El catalán se personificó en el karting del circuito de Motorland Aragón para seguir sumando kilómetros sobre una Ducati Panigale V2. Cabe recordar que el '93', pese a haber ganado tres de las últimas cuatro citas, sigue recuperando su mejor versión física tras tener que pasar por quirófano el pasado mes de mayo para corregir un problema con un tornillo en su hombro derecho y tratar una lesión del también pie derecho, tras una dura caída en Le Mans (Francia).

Ya avisó antes del descanso que este verano sería más corto para tratar de seguir recuperando su mejor forma física tras sus intervenciones. “La moto funciona, el equipo funciona, mi cabeza funciona. Tenemos que trabajar en mi físico para intentar dar un paso adelante este verano. Las vacaciones serán más cortas, para intentar dar un paso adelante y ver hasta dónde podemos llegar con este brazo derecho", decía tras su pleno de 37 puntos, ganando al sprint y en carrera, en su jardín de Sachsenring (Alemania).

Pues dicho y hecho, el catalán volvió a entrenar en Motorland a menos de un mes del Gran Premio de Aragón (28-30 de agosto). Fue el propio piloto el que difundió varias imágenes y vídeos de la jornada a través de sus cuentas en redes sociales con un escueto mensaje: "Back to de office" (de vuelta a la oficina). Estuvo acompañado de su hermano Àlex, Diogo Moreira, su apadirinado Máximo Quiles, Adrián Huertas y David Alonso.

Durante las horas posteriores, se difundió un vídeo que ha dado la vuelta a las redes sociales. Y es que el '93' se acercó a un jóven piloto, llamado Marc Soles, para darle algunos consejos sobre trazada, mientras que al final del vídeo se les puede ver rodando juntos.

"Hoy he tenido la fortuna de encontrarme por sorpresa con Marc Márquez entrenando en el karting de MotorLand junto a otros pilotos mundialistas. Pero si eso ya era una suerte, lo que más me ha marcado ha sido otra cosa", se puede leer en la publicación compartida por el pequeño. "Sin que nadie le dijera nada, ha sido él quien me ha llamado para ayudarme y darme varios consejos que, después, he podido poner en práctica en pista. Por la televisión eres grande, pero en persona lo eres todavía más", expresaba.

"Gracias por tu cercanía, tu humildad y por compartir tu experiencia con los que soñamos con seguir tus pasos", terminaba diciendo la joven promesa del motociclismo.

Rápidamente, la publicación se llenó de comentarios alabando al nueve veces campeón por aconsejar a los jóvenes pilotos pese a que él es un piloto que ya acumula un gran palmarés.