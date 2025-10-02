Marc Márquez: "Siento que tengo que acabar el año sin hacerme daño"

El Gran Premio de Indonesia acoge la decimoctava prueba del Mundial de MotoGP 2025 con un Marc Márquez ya campeón del mundo. Apenas unos días después de consolidar el título en Japón, el de Cervera vuelve a ponerse el mono de trabajo con el objetivo de cerrar a lo grande el campeonato. No será fácil tras unos días intensos llenos de compromisos publicitarios, entrevistas y celebraciones. "A nivel corporal, de energía, me siento más cansado que nunca", confesaba en el encuentro con la prensa previo al GP de Indonesia.

"Cuando crucé el domingo la meta, cuando me levanté el lunes después de ser campeón, parecía que no me había entrenado en dos meses, por el simple hecho del bajón de adrenalina de mantener la presión", reconoció Marc Márquez, quien espera que mañana, cuando salga a pista, pueda "reencontrar la energía y volver con la misma intensidad".

El de Ducati confesó que le hubiera gustado haber hecho una semana o dos más relajado y descansando y procesando, pero la vida es así y tenemos que subirnos". "La gente podrá decir lo que quiera, porque es libre de opinar, pero en el pasado era 'venga, va, ahora he ganado, ya he cerrado el título y a intentar ganar las máximas carreras posibles'", explicó, pero a continuación destacar que siente "una cosa diferente". "Siento que tengo que acabar el año sin hacerme daño y con la misma mentalidad de equilibrio y constancia para preparar de la mejor manera el 2026", añadió.

"No tengo ganas de ponerme más presión, que ya he tenido suficiente estos últimos años", comentó, lo que no significa que vaya a bajar su competitividad. "Voy a intentar dar mi 100 por 100", aseguró.

Àlex puede solo

Con el título ya cerrado para Marc, en casa Márquez falta ahora consolidar el subcampeonato de Àlex. El pequeño de los hermanos llega con renta suficiente respecto al tercero, Pecco Bagnaia, y tendrá que confiar en sus posibilidades para amarrar el segundo escalón del podio mundial. No contará para ello con alguna ayuda especial de Marc, quien afirmó que "cada uno hará lo suyo y yo haré mis carreras, daré el cien por cien".

"Si tengo que gestionar de una manera o de otra como he hecho durante todo el año lo haré, para sacar el máximo resultado para mí el domingo, ya que dos pilotos Ducati, uno oficial que es mi compañero y otro que es mi hermano se juegan el subcampeonato, pero Alex tiene suficiente velocidad para conseguirlo por sí solo", aseguró el #93, aunque puntualizó que "lo normal es que quedara Pecco segundo en un campeonato a falta de cinco carreras".