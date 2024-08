Marc Márquez, con la sensación de "poder hacer más"

El español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP23), cuarto en el Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP disputado en Silverstone, dijo tras la carrera que se había quedado "con la sensación de poder hacer más".

"Hemos dado todos los pasos con retraso, incluso en el warm up, donde normalmente no pruebas nada, hemos probado cosas bastante grandes que nos han ayudado para la carrera, pero lo más importante es que me ha sorprendido que he podido seguir a los de delante al menos durante seis vueltas, aunque luego ha empezado a bajar el neumático y he estado unas vueltas detrás de Aleix, que estaba sufriendo más de lo normal", recordó el ocho veces campeón.

El de Cervera explicó que tuvieron problemas desde el principio de carrera aunque "sabemos de dónde ha venido". "Me tenía que tirar desde demasiado lejos en las frenadas, porque perdía en esa aceleración, en la salida de curva. Al cambiar configuraciones, incluso desde el 'warm up' a la carrera, ahí se nos han desconfigurado dos o tres cositas de la electrónica que lo hemos pagado en carrera, pero estoy contentísimo del nivel mostrado. Sobre todo, de que hemos hecho una carrera decente, no nos hemos arrastrado", completó el piloto del Gresini.

Respecto a las opciones de Bagnaia de ganar el Mundial, no quiso entrar en valoraciones. "Que lo tengan en cuenta los que se lo juegan", afirmó tajante. "Expectativas realistas, si no habrá frustración, así que las expectativas realistas son estar entre esos cinco primeros. El podio en las carreras se puede conseguir, si cuadras bien el fin de semana. Y seguir evolucionando", comentó respecto a sus posibilidades.