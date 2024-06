¡Marc Márquez, sancionado con 16 segundos!

Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP23), cuarto en el Gran Premio de los Países Bajos de MotoGP en el circuito TT de Assen, ha sido sancionado con 16 segundos de penalización por no cumplir con los parámetros de presión de neumáticos en su moto a lo largo de la carrera, motivo por el que pasa de la cuarta a la décima posición.

Márquez ha sido sancionado por no cumplir con la media de presión de los neumáticos de su moto durante la carrera, motivo por el que el panel de comisario de Dirección de Carrera ha considerado que la sanción pertinente era sumar 16 segundos a su resultado deportivo, lo que le hace pasar del cuarto puesto al décimo, entre el italiano Franco Morbidelli (Ducati Desmosedici GP24) y el australiano Jack Miller (KTM RC 16).

Con este cambio en la clasificación, Marc Márquez pasa de sumar los 13 puntos del cuarto puesto a seis del décimo.

El ilerdense acabó visiblemente descontento con la carrera y entró en su garage negando con la cabeza. Poco después, en las declaraciones post-carrera, explicó su reacción.

"Estaba enfadado proque sabía que estaba fuera por las presiones. Solo por una vuelta. Lo estaba controlando bastante bien. De hecho esta carrera así extraña que he dejado pasar porque ya he visto que tenía la alarma y ahí he decidido controlar simplemente la presión. Me daba igual ser cuarto o quinto, lo prefería a una penalización. Lo estaba controlando todo el rato, estaba todo el rato dentro, muy justito pero dentro, pero por el toque de Bastiani en esa curva 1 cuando he ido fuera de pista, esa vuelta ha sido más lenta, no he podido apretar bien con los neumáticos un poco sucios. Ha vuelto a bajar la presión y he tardado dos vueltas en volverla a subir y "Por una vuelta, por 0.001, estamos fuera", explicó Marc, vaticinando la sanción poco antes de que fuera oficial.

"He ido a hablar con los comisarios, como buen español, el 'no' ya lo tienes, he ido a ver qué pasaba con el toque porque es verdad que eso ha influido en el bajón de las presiones. Estamos penalizados pero me quedo con lo importante, que es que hemos estado luchando por el podio" , zanjó el piloto de Ducati.