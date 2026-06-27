Marc Márquez, tras el sábado en Assen: "Se ha puesto cuesta arriba el fin de semana"

El sábado del Gran Premio de los Países Bajos concluyo para Marc Márquez con una meritoria sexta plaza en la sprint tras ser cuarto en la sesión de clasificación. Su compañero, Pecco Bagnaia, cruzó por delante de Marc la bandera a cuadros pero una sanción al italiano por exceder los límites de la pista benefició al español, que ganó esa plaza.

Más allá de las posiciones, no fue una jornada fácil para el catalán. "Uno sufre lo que quiere. Ha ido bien, hemos visto en entrenos que éramos séptimos/octavos. Nos han regalado ese sexto con la penalización de Pecco y al final un punto más un punto menos, lo importante es que hemos ido dando vueltas", explicó Marc, que reconoció que "se ha puesto cuesta arriba el fin de semana".

Márquez, en Assen / EFE

Al respecto, y sin dar demasiados detalles, el de Cervera dejó entrever que la situació su situación en Assen tiene más que ver con su físico que con el potencial de la moto. "Hay dos Ducati por delante (Di Giannantonio y Bagnaia), la moto tiene algo más. Ya es un circuito que históricamente me costaba, este año un poco más", afirmó a los micrófonos de 'DAZN'.

Marc tampoco tuvo una gran sesión de clasificación, donde vio cómo se le cancelaba su vuelta rápida hasta dos veces por exceder los límites de la pista en la curva 13. "He cortado siempre en el mismo punto. Es un cambio de dirección muy rápido, intentaba cortarlo perfecto para tener que hacer menos fuerza y ahí te dejabas dos palmitos. pero estamos hablando de dos palmitos a 300 km/h y un pequeño gesto las dos veces no lo he podido evitar y ya en la vuelta rápida ya no he ido a buscar tanto el rendimiento si no asegurar una vuelta", analizó el piloto.

Assen marcaba también la primera salida real sin el dispostivo de salida, despues´de que la FIM decidiera eliminarlo de forma inmediata tras las quejas de los pilotos. "Del punto de dejar embrague hasta la frenada cuesta, pero el punto de frenada hasta la curva es más seguro", valoró.

Martín, satisfecho y motivado

Por su parte, Jorge Martín se mostró "contento con la pole" y con buenas sensaciones. "No estaba tan lejos de mis rivales, veía a Marc un pelín más fuerte que el resto pero no me encontraba mal. Esperaba tener mejores sensaciones, sobre todo ha sido una carrera de sufrir, he estado aguantando el tirón, he intentando aguantar la posición a ver si podía pelear por el podio", afirmó el de Aprilia en las entrevistas post carrera.

"Lo he dado todo hasta el final, las últimas vueltas han sido un poco de supervivencia y de aguantar a las Ducati que venían por detrás e intentar acabar de la mejor manera posible", explicó.

Martín y Bezzecchi protagonizaron una vez más una batalla por la posición que, más allá del resultado final, dejó buena muestra del potencia de Aprilia. "A Bezzecchi, a Ogura, a todo el que me podía se la devolvía", explicaba sonriente, reconociendo que "ya podía haber sido al revés". "Me he divertido, espero tener mejores sensaciones porque sentía casi cada curva sin agarre de atrás y eso no me permite pilotar bien", explicó. "Estamos mejroando, el qualy estar primeros es un gran paso y mañana tendremos otra oportunidad", continuó al respecto, deseando que este domingo no suba demasiado la temperatura porque "ahí es donde empezamos a sufrir".

Respecto a la desaparición del dispositivo de altura , el madrileño reconoció que "es un poco extraño. No ha sido mi mejor salida pero la salida de la 1 se gestiona mucho mejor, aunque creo que en cuanto a rendimiento me ha ido un poco peor, aunque es para todos igual".