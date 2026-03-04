Marc Márquez: “La retirada es lo más difícil, no se puede planificar”

Marc Márquez no acabó la temporada 2025 como merecía su histórico regreso a la cima del motociclismo mundial. Se perdió las cuatro últimas citas del calendario por un accidente en Indonesia, después de conquistar su novena corona. “El invierno ha sido duro, la lesión no era una broma”, concedió el pasado fin de semana en Tailandia. Tampoco la primera prueba del Mundial 2026 salió como esperaba.

El sábado, en la sprint, le quitaron en los despachos la victoria por la que se había ‘vaciado’ en pista, al penalizar un adelantamiento al límite sobre Pedro Acosta. Y el domingo, un extraño pinchazo que ni Michelin acaba de explicarse del todo le alejó de la que podría haber su triunfo número cien en MotoGP.

Recién llegado a Madrid, después de un ajetreado viaje de vuelta a casa en el marco de una guerra que ha cerrado el espacio aéreo de Oriente Medio, Márquez ha comparecido ante los medios españoles a instancias de su patrocinador personal, Estrella Galicia 0,0, acompañado por los vigentes campeones de Moto2 y Moto3, Diogo Moreira y José Antonio Rueda.

Para Márquez y también para Ducati, el GP de Tailandia fue un golpe inesperado. La primera moto de los de Borgo Panigale acabó sexta, con cuatro Aprilia entre el top cinco. Nada que ver con el balance del pasado año, cuando las cuatro primeras plazas fueron para las Desmosedici , con Marc a la cabeza.

De ahí que para empezar le hayan preguntado por la ‘Márquezdependencia’ en su equipo: “Tailandia fue la primera carrera después de mucho tiempo sin una Ducati en el podio. Creo y espero sea algo puntual, por las condiciones, por lo especial. Se vio en las que yo estuve lesionado, que Álex o Di Giannantonio estaban en el podio. En un invierno, una moto no deja de funcionar. Tenemos que dar un paso en lo mecánico y nosotros”, ha dicho Marc, que ha asegurado que “un podio era factible de no pasar lo que pasó”.

El de Cervera considera que de la pretemporada al GP de Tailandia “las sensaciones fueron las mismas” y ha subrayado que en ambos casos “había un piloto, Bezzecchi, y una marca, Aprilia, que en Buriram estaban un paso por delante. En los test, aunque hubiera hecho un time atack, no habría acabado como el más rápido.Y en la tanda larga, me caí. Por eso salí en modo más conservador. Pero pasó una cosa insólita y me pasó a mí. Captamos el mensaje y hay que seguir trabajando”.

"Lo normal en una temporada es lo que se ha visto en Tailandia, pelearlo, lucharlo y estar cerca de los mejores. Lo no normal es lo de la temporada pasada, ganando tanto, ganando a falta de cinco. Veremos, hay que construir. Parece que haya sido un desastre por lo que pasó. Sin lo que pasó, habríamos estado en el podio. Ya se vio en la segunda parte de la temporada, cada carrera es un mundo”, ha añadido. “¿Cómo se alcanza de nuevo el cien por ciein? Insistiendo. Las lesiones de hombro, pregúntale al doctor que quieras, al sexto mes se empieza a ver y luego, ves avances. El hecho de estar encima de la moto me vendrá bien”.

Escoltado por Moreira y Rueda, Marc ha señalado que “ser el referente de las jóvenes generaciones tiene su parte bonita, pero también entristece, significa que tienes una edad. Los años pasan y es ley de vida que un día venga uno de estos chavalines y pida paso. Soy consciente de que eso va a llegar más temprano que tarde”, ha advertido.

Y en este punto, era inevitable cuestionarle por su futuro en MotoGP. “Retirarse es una de las cosas más difíciles para un deportista, saber el cómo y el por qué. No se puede planificar. Es algo que sabré, que decidiré, cuando lo sienta en el futuro, más cercano o más lejano”, ha dicho. Lo que sí tiene claro ahora mismo que es seguirá viviendo en Madrid: “Vine hace tres años y mientras esté en activo mi base está aquí, médicos, centro de entrenamiento, todo lo relacionado con mi profesión está aquí… Luego cuando me retire ya veremos”.

El contrato con Ducati

La renovación con Ducati está encarrilada. Marc ha insistido en que pese a la tardanza en el anuncio oficial “está todo bien, estamos contentos las dos partes, todo está en orden, pero le pedí a Ducati que antes quería empezar la temporada porque después de cualquier lesión el porcentaje físico baja y quiero saber como voy evolucionando. Espero pilotar sin molestias ya en Brasil y encontrar mi nuevo cien por cien, que no será el del año pasado”, avisa.

Sobre la nominación al Laureus, Márquez ha destacado que “es el galardón máximo al que puede aspirar un deportista, simplemente estar nominado al mejor del año ya es un premio, el motociclismo nunca lo ha conseguido. Yo en 2014 gané el premio revelación, pero es un orgullo estar en la categoría principal, junto a atletas que han dominado todas las grandes competiciones. En MotoGP somos pequeños en comparación con deportes como fútbol o tenis, que son grandes en todo el mundo”.

También se ha pronunciado sobre la posible cancelación del GP de Qatar: “No se ha hablado nada aún al respecto, pero cuando pasan cosas así mundo un gran premio es secundario, aunque no se compita en Qatar”, ha valorado.

Dardo a Acosta

Márquez desea pasar página de lo ocurrido en Tailandia. Empezando por el pinchazo: “Paso bastante, porque los puntos ya no me los dan. El análisis se acaba el domingo. Creo que no es culpa ni de Michelin ni de la llanta, Tardozzi fue a ver los pianos, era muy raro, pero estaba todo en regla. No había ningún escalón, ningún bordillo”, ha revelado.

Tampoco ha querido entrar en la polémica de la sanción en la sprint: “Los comisarios ponen línea roja en cada gran premio, en este lo pusieron un poco más bajo, pero como piloto tienes que adaptarte y centrarte en pilotar, lo que está fuera de nuestro control no podemos hacer nada. Soy consciente de que fue una acción muy al límite, pero en MotoGP tienes que forzar, quizá nos lo pensaremos más a la hora de adelantar”, ha comentado.

Aviso para navegantes del campeón, que ha terminado con otro: ¿Se ve reflejado en el jóven Acosta?, le han preguntado. “El Marc Márquez de 2013 ganó en su primer año”, ha lanzado, desafiante. Se trata de 'marcar territorio', no solo para este año, sino para 2027, cuando todo apunta a que compartirán box en el Ducati Lenovo.