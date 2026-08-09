Marc Márquez, resignado tras el gris fin de semana en Silverstone: "La moto ha trabajado bien, pero no he sabido sacar más de la situación"

"Intentaremos estar en el Top-5, eso sería un resultado optimista y bueno", decía Marc Márquez pocos minutos antes de que arrancara el Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP. Después de un sábado complicado por la degradación del neumático trasero, el de Cervera era consciente de que sus opciones no pasaban por la zona noble de la clasificación el domingo.

El piloto de Ducati lo tenía claro, firme a su nueva filosofía: no arriesgas donde no se tiene oportunidad y apretar en los circuitos donde se encuentre fuerte. En Alemania estaba al 100% y lo dio todo pero en Silverstone tocaba dar un paso al lado y no entrar en los cuerpo a cuerpo innecesarios. Así, no puso resistencia cuando el superó su hermano Àlex, tampoco cuando lo intentó Pedro Acosta y mucho menos cuando lo hizo Fabio Di Giannantonio ya en el tramo final.

La meta era acabar y hacerlo en el mejor puesto posible, dadas las circunstancias. Al final, dio por bueno el séptimo puesto y los nueve puntos que traían consigo. Suficientes para mantenerse en una cómoda situación en la general, cuarto a solo 40 puntos del líder (aunque ha perdido 22 este fin de semana).

"Hoy la moto ha trabajado bien, el neumático también, pero no he sabido sacar más de la situación. El resultado optimista era quinto", recordaba el catalán en las entrevistas post carrera. "Hemos acabad séptimos pero estaba dentro de los planes realistas, así que bien", argumentó resignado.

Pese a los resultados, el de Ducati aseguró que se marcha con buenas sensaciones. "Ha sido un fin de semana bueno donde hemos dado pasitos. Los resultados no han sido buenos pero ha estado bien", insistió al respecto.

Toca mejorar

Para Márquez, la conclusión tras el fin de semana es clara: "Tenemos que mejorar si queremos luchar por el campeonato". "Nos hemos encontrado con esta situación por un regalo de los rivales pero tenemos que ser más constantes en los circuitos que nos cuesta y aprovechar en los que nos sentimos fuertes. Aquí nos ha costado pero penalizamos demasiado", desarrolló a los micrófonos de DAZN.

Marc Márquez, en Silverstone / TIM KEETON / EFE

Incluso se permitió bromear sobre su situación. "Sigo siendo el favorito", afirmaba sonriendo, para dar por cerrada la conversación con un "venga hombre" que dejaba claro que esa condición de momento estaba descartada para él, al menos por el momento.

Ya en las entrevistas con los medios escritos, Marc afirmó que "si quieres luchar por un campeonato, no puedes esperar a tus circuitos", y apuntó que debe rendir al máximo en "todos" y que, de momento, no lo estaba haciendo.

El de Cervera insistió en que en adelante dependerá de cómo rindan "los otros pilotos en los circuitos donde yo he conseguido mejores resultados", para destacar de Silverstone que "éste era uno de los circuitos que tenía marcado en rojo", para agregar que ahora vienen tres o cuatro circuitos que "si queremos hacer algo, debemos atacar".

"No estoy preocupado, porque soy realista. Ya he peleado suficiente a lo largo de mi vida y lo seguiré haciendo, pero con calma. Mi objetivo es disfrutar encima de la moto, un título más no cambiará mi vida", insistió, recordando las palabras que dijo en la rueda de prensa del jueves.