Marc Márquez: el Renacido

Marc Márquez cumple este lunes 17 de febrero 32 años. Mucho ha llovido desde que SPORT le visitó en su casa, entonces en Cervera cuando estaba a punto de debutar en la categoría reina de MotoGP. "A comerse el mundo", titulamos aquel reportaje junto a Josep Viaplana, en el que Marc daba cuenta de una enorme figura de chocolate con el número 20, su edad. Lo que vino después confirmó aquellos deseos. El piloto triunfó a lo grande, ganó el Mundial en su primera temporada y encadenó otras cinco coronas. En 2020 un desgraciado accidente en Jerez interrumpió la racha y le hizo vivir la cara más amarga del deporte, pero ahora la vida le sonríe de nuevo y Marc afronta 2025 decidido a pelear por su noveno título mundial.

Con 20 años y 266 días, Marc se convirtió en el campeón más joven en MotoGP. Y a los 26 ostentaba ya ocho títulos, seis de ellos en la clase reina. En 2010 se estrenó como campeón en 125cc, en 2012 se alzó con el título de Moto2 y en MotoGP ganó en 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 y 2019. Se erigió en el sexto piloto con más mundiales de la historia (en todas las categorías), precedido por Giacomo Agostini (15), Angel Nieto (13), Mike Hailwood, Valentino Rossi y Carlo Ubbiali (9). Y el tercero en la máxima cilindrada, superado por Giacomo Agostini con 8 mundiales y Valentino Rossi, con siete.

Todo se torció en Jerez 2020, en plena pandemia, durante el primer gran premio de la temporada, la primera que Marc compartía con su hermano, recién ascendido a la categoría, en las filas del Repsol Honda. El diágnóstico, fractura del húmero derecho, anticipaba problemas pero no el drama que vino a continuación: intervención quirúrgica, una placa de titanio, otra operación para cambiar dicha placa y la decisión de no volver a correr hasta 2021. Y paciencia, mucha y paciencia, con un total de cuatro visitas al quirófano para poder volver a pilotar agresivo, por instinto, como a él le gusta.

La forma física la recuperó, pero se encontró con una moto que no le permitía competir en igualdad. Honda estaba en crisis y no había remedio a corto plazo. Los japoneses, agradecidos, le facilitaron romper lazos después de once años de sociedad y Marc siguió los pasos de su hermano Álex, renunciando a mucho dinero y al estatus de piloto de fábrica para fichar por Gresini Racing. En su único curso con el equipo italiano, el de Cervera encontró apoyo, trato familiar y sobre todo, una Ducati GP23 con la que volvió sentirse competivo.

Ambicioso, no ha parado hasta conseguir su objetivo: ser piloto oficial en Ducati y hacerse con la mejor moto de la parrilla. Ahora tiene las herramientas que quería para asaltar su novena corona. El Mundial 2025 arranca del 28 de febrero al 2 de marzo en Tailandia y después de sus increíbles prestaciones en los test de pretemporada, donde fue de nuevo el más rápido, ya pocos dudan de que Marc Márquez, el renacido, es el principal candidato al título.

"Como piloto, con más experiencia, he podido vivir todas las caras que puede vivir un deportista. He podido vivir la alegría, los éxitos, presión, el divertirse; y también la cara dura del deporte, que son las lesiones, que no te salgan las cosas y tomar decisiones muy difíciles, que te dan experiencia", contaba Marc hace un año en DAZN.

Asegura que a sus 32 "siento la misma ilusión y motivación que los 20 años". Así que, desde aquí, feliz cumpleaños. Y de nuevo, a comerse el mundo.