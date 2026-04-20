Marc Márquez, sobre su relación con el dinero: "Mi carrera deportiva nunca se ha movido por el tema económico"

Marc Márquez quiere seguir haciendo historia en MotoGP. El piloto de Cervera tiene entre ceja y ceja volver a proclamarse campeón del mundo en 2026, pero no lo tendrá nada fácil. En las tres primeras carreras, Marc no ha conseguido ni llegar entre los tres primeros a la meta, aunque solo está a 36 puntos del líder, Marco Bezzecchi. Además, aún es pronto para sacar conclusiones, ya que quedan 19 carreras por disputarse.

Hace unos días, la pareja de Gemma Pinto acudió al pódcast 'Tengo un Plan', presentado por Sergio Beguería y Juan Domínguez, para hablar sobre su trayectoria profesional y también de cómo ha gestionado el dinero que ha ido ganando durante estos últimos años.

Sobre su relación con el dinero, Marc se abrió en canal para dejar claro que "mi carrera deportiva nunca se ha movido por el dinero", aunque matizó: "Siempre he estado muy bien pagado, las cosas como son".

"He tenido muy buenos contratos y el hecho de estar en Honda durante muchos años, pues ahí vas subiendo y si vas ganando, aún más. Firmas un contrato de que si ganas, pues el año siguiente se incrementa un tanto por ciento", señaló. Asimismo, reconoció que "no es ningún secreto, todos los contratos están hechos más o menos así".

Cuando empezó a ganar dinero, tuvo una sensación extraña: "Flipaba, aunque yo siempre he sido muy realista y mi familia también", algo que es mérito de "mis padres". "Yo puedo tener mucho dinero ahora, pero soy realista de lo que es el dinero", reveló.

El español Marc Marquez de Ducati Lenovo Team reacciona durante la clasificación del Gran Premio de Brasil de MotoGP este sábado, en el autódromo Ayrton Senna en Goiânia / Andre Borges / EFE

En ese instante, el de Cervera desveló una conversación que tuvo con varios amigos suyos: "A veces hacen la coña de que, para mí, gastar 10 euros es como si me gastase 10.000 euros, pero no es así. Quizá tengan razón al comparar sueldos, pero siguen siendo 10.000 euros, y es mucho dinero. Soy realista y no me los gasto. Si es por necesidad, sí, pero no por gastar sin más".

El gran capricho de Marc Márquez

También, aseguró que se ha hecho varios regalos: "Mi mayor capricho ha sido un coche. Me compré el Porsche Turbo S", que tiene un valor de 320 mil euros aproximadamente.

El Porsche Turbo S / Archivo

No obstante, lo vendió: "No lo usaba y me daba vergüenza ir con ese coche. Llevaba un año y únicamente tenía 4000 kilómetros". Posteriormente, se compró un Audi RS6.

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Por último, expresó que entiende a los pilotos que se mueven más por motivos económicos que deportivos, aunque esto depende del momento de la carrera de cada uno. Con un contrato alto, a una edad cercana a los 30 años, "puede cambiarle la vida". Él no prioriza el dinero, ya que cuenta con una base sólida y tendría que hacerlo muy mal para perder todo su patrimonio.