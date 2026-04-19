Marc Márquez reivindica a su hermano Álex: "No se ha valorado todo lo que ha hecho"

2025 fue un año de celebración en 'can Márquez'. Por primera vez en la historia del motociclismo, dos hermanos se proclamaron campeón y subcampeón del mundo de MotoGP, consiguiendo hasta 11 dobletes sprint y seis dobletes en carreras largas de domingo. Marc Márquez solo tuvo como rival a su hermano Álex, y a muchos les sorprendió que, a pesar de la rivalidad por un título mundial, ambos continuasen tan unidos como siempre, sin dejar que las tensiones en la pista condicionasen su relación en el día a día.

Sobre este asunto se ha pronunciado recinentemente el mayor de los Márquez en el pódcast 'Tengo un plan' de ImaginBank. "Mi hermano es muy importante para mí", comenzaba diciendo el '93', al ser preguntado por el piloto de Gresini, quien el pasado curso se llevó tres victorias dominicales.

Alex y Marc Márquez en el podio de la primera carrera del curso 2025 / RUNGROJ YONGRIT / EFE

Y es que Álex y Marc han compartido mucho juntos, demostrando una gran complicidad durante toda su trayectoria deportiva. Y de hecho, vivían bajo el mismo techo mientras se jugaban el campeonato entre ellos. "Alex es hermano, mi mejor amigo, el mejor compañero de trabajo, viajamos juntos, competimos juntos... y el año pasado compartimos un año impresionante e histórico y para mí imposible de repetir. Casi imposible. No diremos imposible, porque seguimos compitiendo en un gran nivel", recordaba sobre el curso anterior.

La importancia de ayudarse mutuamente

Tener a uno de tus grandes rivales en pista también tiene sus ventajas, y Marc tiene claro que hoy en día es el piloto que es por tener al dorsal '73' al lado. "Con Álex nos hemos ayudado mucho mutuamente, y espero que él pueda decir eso, que le haya ayudado a crecer como deportista y como persona, y él me haya ayudado a mí a crecer como deportista y como persona", expresaba durante la charla.

Y es que, pese a que en pista no dejan de ser rivales, las alegrías de un hermano con, para ellos, mucho más importantes que la de uno mismo. "Es una relación de hermanos sana. Yo me alegro más cuando gana él que cuando gano yo. Celebré más o me sentó mejor el primero o segundo del GP de Catalunya, que él quedó primero y yo segundo, que el de Aragón, que fue al revés", recordaba el nueve veces campeón.

Àlex y Marc Márquez en el 'parc fermé' del Gran Premio de Aragón de 2025 / EFE

De hecho, la confianza era tanta que incluso compartían sus planes para las carreras. "El año pasado jugándonos el campeonato, nos decíamos lo que probábamos, con que neumáticos íbamos a salir y las estrategias, porque nos alegramos mutuamente", decía.

Álex, siempre a la sombra

A lo largo de los años, el menor de los Márquez ha tenido con lidiar las críticas de todos aquellos que desprestigian sus títulos mundiales de Moto2 y Moto3 y se empeñan en decir que está en MotoGP por ser 'el hermano de'. "Álex ha tenido una carrera deportiva a donde no se ha valorado todo lo que ha hecho, pero que a él no le ha importado y ha seguido dando el callo y esto le ha llevado a ser subcampeón del mundo solo ganado por un tío que hizo una temporada perfecta, que fui yo... pero sino hubiese sido campeón", sentenciaba Marc.