Marc Márquez, “el regreso más bestia de la historia”

La apuesta de ‘todo al rojo’ con la que Marc Márquez comenzó este año su aventura en Ducati tuvo recompensa y un final con tintes épicos. El pasado 28 de septiembre, en el GP de Japón, conquistó su novena corona mundial, la séptima en la clase reina de MotoGP. Y lo celebró con un emotivo lema: ‘Mas que un número’, por todo lo que representaba después de atravesar su peor etapa vital. El éxito que tanto perseguía desde su durísima caída en el GP de España de 2020, en Jerez, que le cambió para siempre.

Con los más grandes

Seis años después de aquella icónica imagen de Marc levantando una enorme bola de billar con el número 8, tras un calvario de lesiones, el piloto de Cervera ha protagonizado el mayor regreso de la historia. Una asombrosa ‘resurección’ que ha dado la vuelta al mundo y le ha convertido en un ídolo que trasciende al motociclismo y le sitúa a la altura de las grandes leyendas del deporte español, como Pau Gasol, Rafa Nadal o Fernando Alonso.

En SPORT contamos al detalle su gesta en Motegi y lamentablemente, también el nuevo contratiempo sufrido en Indonesia una semana más tarde y que le obligó a despedir anticipadamente el Mundial 2025. La buena noticia es que su recuperación va viento en popa y Márquez estará listo para afrontar con máximas garantías el curso 2026.

Y mientras esperamos ansiosos a verle de nuevo en pista, hemos querido ofrecer a sus fans y a los lectores de SPORT un documental que recopila los mejores momentos de su primer y mágico año con los colores de Ducati, pero también narra las experiencias que le han llevado hasta aquí.

Desde sus inicios, cuando su liviana envergadura le obligaba a correr con lastre en la moto para alcanzar el peso mínimo exigido en las competiciones de su categoría, hasta la ‘borrachera’ de victorias y títulos que encadenó desde su debut en MotoGP con Honda en 2013, pasando por la polémica rivalidad con Valentino Rossi y el trascendental cambio de rumbo que tomó al fichar por Gresini, renunciando a mucho dinero y a su fiel entorno en el box de HRC, todo con el objetivo de probarse a sí mismo y demostrar al mundo que no estaba acabado como muchos creían.

El Marc más cercano

Comenzamos a grabar el documental cuando Marc Márquez encarriló su noveno título, que sentenció en Japón. Y además de contar con las opiniones de los especialistas de motor que le siguen desde sus inicios, los periodistas Emilio Pérez de Rozas, Laura López Albiac, Ignasi Sagnier y Josep Lluís Merlos, quisimos hablar con algunos de sus colaboradores más cercanos, como su actual representante Jaime Martínez Recasens, ‘Jimmy’ , el director del equipo en Ducati, Davide Tardozzi y la que fuera su jefa en el Team Gresini, Nadia Padovani.

Estoy orgullosa de Marc y de que Ducati le eligiera para el equipo oficial, aunque nos dejara sin él”, admite Nadia Padovani

También charlamos con el doctor Angel Charte, jefe de los servicios médicos del Mundial, para tratar comprender el alcance de la gesta de Marc después del calvario de las lesiones. El rey del trial Toni Bou, con el que Marc comparte una estrecha amistad desde los tiempos en que ambos competían para Honda, nos confesó la profunda admiración que siente por el ‘93’ y valoró su decisión al dejar la marca del ala dorada y su zona de confort.

Dos pilotos de MotoGP, Aleix Espargaró y Fermín Aldeguer destacaron las virtudes de un campeón que ha hecho historia. “Antes su pilotaje era agresivo, casi parecía que se peleaba con la moto. Ahora, con la Ducati da la sensación que va sobre raíles”, considera el murciano, que ha ocupado su puesto en Gresini, junto a Álex Márquez. “Estoy orgullosa de Marc y de que Ducati le eligiera para el equipo oficial, aunque nos dejara sin él”, admite Nadia Padovani, viuda de Fausto Gresini.

Un don especial

“Cuando le conocí, siendo un niño, en las copas de promoción, me llamó poderosamente la atención su corta estatura. Marc era distinto, era capaz de hacer lo que otros no hacían. Tenía un talento especial”, cuenta Josep Lluís Merlos, que reconoce que incluso él, con toda su experiencia en el motorsport, llegó a dudar de la recuperación de Márquez tras las cuatro operaciones que requirió la lesión de Jerez: “Con este título Marc ha vuelto de la muerte deportiva, porque muchos le dábamos por acabado”, subraya. “La fractura le destrozó el brazo derecho y estuvo a punto de provocar su retirada definitiva”, confirma Ignasi Sagnier, periodista de SPORT y durante quince años, director de comunicación de Dorna, lo que le permitió vivir en primera línea la época dorada de Márquez en Honda y también sus años de pesadilla.

Físicamente es un privilegiado. Tiene una genética impresionante y estos años difíciles le han hecho madurar, con el apoyo de Gemma

‘Jimmy’ Martínez destaca la “madurez” alcanzada por Marc, cuenta cómo empezó su relación con el piloto cuando se trasladó a vivir a Madrid y a raíz de la ruptura con su descubridor Emilio Alzamora y asegura que su novia Gemma Pinto, “ha sido un estupendo apoyo en estos años difíciles”. Emilio Pérez de Rozas, que cubre MotoGP para El Periódico y SPORT, revela una significativa conversación con el campeón Jorge Martín, al que Marc adelantó en la carrera por hacerse con la plaza en el equipo Ducati: “Me dijo lo de Marc es la reaparición más bestia de la historia. Y que eso te lo diga el campeón saliente pone de relieve el mérito enorme de lo que ha hecho Márquez”.