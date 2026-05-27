Marc Márquez: "La recuperación avanza y queda probarme con la Ducati"

Marc Márquez está de vuelta. Convencido de que recibirá el definitivo ‘OK’ de los médicos del Mundial para subirse la moto en el GP de Italia, en casa de Ducati. Y decidido a demostrar que es competitivo tras perderse el domingo de Le Mans y el fin de semana de Barcelona.

"La recuperación avanza según lo previsto", anuncia Marc en la previa del equipo. "He vuelto a entrenar con normalidad estos últimos días y estaré en pista principalmente para poner a prueba mis sensaciones y mi estado físico a bordo de la Desmosedici GP", añade.

El de Cervera, que se operó del pie y el hombro derecho el 10 de mayo, pasará revisión en Mugello, este jueves a las 13 horas: "Ambas operaciones han salido bien, pero estamos procediendo con la debida precaución y a la espera de los últimos controles médicos en el circuito", explica.

La remontada es posible

De momento, perfil bajo. En su entorno le ven fuerte, optimista una vez solucionado el problema en su hombro derecho, un tornillo de una vieja operación que le pinzaba un nervio y le impedía exprimirse al máximo en los circuitos.

Si es así, nadie duda que a partir de ahora irá a por todas, pero Márquez prefiere regresar con calma, sin hacer demasiado ruído. No sea que se empiece ha hablar de remontada… como ya ocurre.

Y es que después de seis grandes premios, Márquez tiene una desventaja de 85 puntos en el campeonato respecto al líder, Marco Bezzecchi (Aprilia), aún con 16 citas por delante en el calendario y 592 puntos en juego.

En el GP de Catalunya, el italiano sufrió más de lo esperado y su compañero Jorge Martin, segundo en la general, sumó un cero tras encadenar cinco caídas. El Mundial está más ajustado, con 50 puntos entre ‘Martinator’, Fabio Di Giannantonio y Pedro Acosta.

Si Márquez vuelve a su nivel la distancia de 85 puntos no es insalvable. Y menos teniendo en cuenta que estamos en plena campaña europea, con circuitos en los que suele brillar como Brno, Sachsenring o MotorLand.

Para animar a sus fans, Marc anunció su reaparición con imágenes y vídeos haciendo pesas con su brazo derecho.

Queda por averiguar si sus sensaciones con Ducati este viernes son tan buenas como parece. Mugello, uno de los circuitos más rápidos y complicados del Mundial, le pondrá a prueba. "Es una pista increíble y la verdad es que también muy exigente, pero el apoyo de todos los ducatistas será una motivación extra para hacerlo bien", advierte Márquez.