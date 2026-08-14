Marc Márquez y una reconciliación imposible con Valentino Rossi: "En mi vida personal, no lo necesito, ni él me necesita a mí"

La temporada 2015 marcó un antes y un después en MotoGP. Una sola carrera dividió al paddock en dos equipos que más de diez años después siguen sin ponerse de acuerdo: el equipo Marc Márquez o el equipo Valentino Rossi. Español e italiano, después de una serie de intercambios y piques en las carreras previas, vivieron un encontronazo en Malasia que acabó con su relación para siempre. A Marc se le cayó un ídolo después de que el #46, en un movimiento discutible, lo dejara fuera de carrera.

El incidente se convirtió rápido en debate 'nacional' en MotoGP. Por un lado, los que defendían al #93, afirmando que Valentino lo había dejado fuera con una 'patada'. Por otro, los que se ponían del lado del de Tavullia, convencidos de que el movimiento con la rodilla que rozó la moto de Marc y lo mandó al suelo fue solo un lance de carrera. En medio de la polémica se mantuvieron los dos pilotos que entraron en un espiral de declaraciones que rompió definitivamente la relación entre ellos.

Una relación que a día de hoy sigue rota, sin vistas a mejorar. En varias ocasiones Valentino Rossi ha negado esa posibilidad, lo mismo que Marc Márquez, quien intentó tender puentes en su momento, aunque acabó dándose por vencido. Una década después, el piloto de Ducati tiene claro que no hay reconciliación posible. "Es imposible encontrar una solución. Algunas cosas no dependen de una sola persona. Se necesitan dos", afirmó el español en una entrevista para el medio británico 'The I Paper'.

"En mi vida personal, no lo necesito, ni él me necesita a mí", asegura el nueve veces campeón del mundo que, pese a las circunstancias, no duda en reconocer el mérito de su rival. "Pero respeto lo que logró. Ambos aportamos mucho a MotoGP y al mundo del automovilismo . Somos dos personas muy diferentes", zanjó al respecto.

Acosta, el campeón del futuro

De vuelta al presente, en la entrevista Marc habla también sobre el futuro de la categoría, para el que tiene un claro favorito. "El piloto que ahora corre en MotoGP y tiene el talento para liderar la nueva generación es Pedro Acosta", afirma sobre el que será su compañero a partir de la próxima temporada en el equipo de fábrica de Ducati.

"Él es 10 u 11 años menor que yo, y tiene mucho talento. El año que viene correremos los dos para Ducati, el equipo Lenovo, la mejor moto de la parrilla", apunta, para añadir otros nombres que podrían alcanzar grandes cosas en el futuro como "David Alonso, Brian Uriarte y Máximo Quiles de las otras categorías".

"No quiero mencionar un nombre concreto porque es difícil, pero estos chicos son el futuro de este deporte; sin embargo, de momento, con 33 años, sigo manteniéndolos por detrás de mí, así que ya veremos si sigo adelante", afirma, dejando entrever que todavía le quedan algunos años por delante antes de pensar en la retirada.

Como mínimo, tiene por delante esta temporada y dos más. "Eso es lo que dice mi contrato", apunta y asegura que "si mi estado físico me lo permite, me gustaría seguir adelante".

"Pero no seré el primer deportista, ni seré el último, en poner fin a mi carrera por mi salud. Creo que esto sucederá tarde o temprano, porque he tenido muchas lesiones y cada año el dolor es cada vez mayor. Pero, por ahora, puedo soportarlo", zanjó al respecto.