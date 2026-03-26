Marc Márquez rebaja las expectativas: "Trataremos de frenar el nivel de Bezzecchi pero será difícil porque es el más rápido"

El Mundial de MotoGP, apenas una semana después del GP de Brasil, aterriza este fin de semana en el Circuito de las Américas (COTA) de Austin, territorio Márquez. El de Cervera ha sido uno de los grandes dominadores históricos del trazado, pero en este inicio de 2026 Aprilia se ha convertido en la gran rival a batir, con victorias en los dos Grandes Premios iniciales.

Un panorama completamente distinto al del curso pasado, en el que Marc dominó desde las primeras carreras y llegó a la cita americana como líder indiscutible. Redobló su protagonismo llevándose la victoria en la carrera sprint, aunque el domingo se fue al suelo tras una accidentada e interrumpida salida. Este año, a Marc y a Ducati les está costando algo más dar con la tecla, aunque confían en poder seguir mejorando, a base de trabajo y paciencia.

"El año pasado comenzamos el campeonato de otra manera, en mejor estado de forma, pero paso a paso vamos teniendo mejores sensaciones y entendiendo mejor la moto. Ese es el objetivo que nos marcamos", explicó Márquez en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Estados Unidos. "Trataremos de arrancar de la manera correcta e intentar encontrar nuestro nivel, es lo que estamos buscando hacer en estas primeras carreras", explicó.

De cara a las próximas citas, el de Ducati tiene claro dónde están los aspectos a mejorar. "Estoy buscando el 'feeling' que me permita ser más constante en los tiempos por vuelta, esa es la clave. Tenemos la velocidad pero tenemos que encontrar la regularidad. Nos estamos acercando. En Tailandia estábamos lejos pero en Brasil estábamos más cerca. Aquí ya veremos, si no, en Jerez",

A renovar su idilio con el COTA

Marc Márquez ha sido durante muchas temporadas el 'sheriff' absoluto del COTA, conquistando siete victorias, seis de ellas de forma consecutiva (2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2021). Su reinado se ha visto interrumpido en los últimos cursos en los que las lesiones y el mal rendimiento de Honda se transformaron en cursos de sequía. Tampoco consiguió subir al primer escalón del podio como piloto de Ducati, ni con Gresini, ni con el de fábrica, y de cara a esta nueva oportunidad, prefirió mantenerse cauto. El de Cervera puntualizó que, pese a que "es un circuito que me encanta", no ha conseguido ganar en los últimos cuatro años por lo que "tengo que entender bien la situación, cuáles son los errores y la forma de mejorar".

De cara al GP, Marc prefirió trasladar la presión al que es sin duda el hombre fuerte de este 2026. "Marco (Bezzecchi) llega con esa racha de cuatro victorias seguidas y está mostrando una grandísima velocidad así que él es el favorito porque está liderando el campeonato". Pese al dominio de Aprilia, Marc afirmó que "trataremos de frenar ese nivel de rendimiento pero será difícil porque por el momento es el piloto más rápido ahí fuera".

Tampoco se olvidó Marc de otro de los protagonistas de este inicio de curso, Fabio Di Giannantonio, también presente en la rueda de prensa oficial. "Fabio (Di Giannantonio) también, como ha mostrado en Brasil, se encuentra en estado de forma súper rápido así que trataremos de concentrarnos en nuestro trabajo y tratar de encontrar el cien por cien en nuestro box", apuntó Marc.