Marc Márquez, realista: "No estoy pilotando de la mejor manera para luchar por el Mundial"

Marc Márquez salía en pole este domingo en Jerez y después de su épico y atribulado triunfo en la sprint de ayer, todo apuntaba a que podía acabar en el podio del Gran Premio de España. Pero tras solo dos vueltas el campeón se ha ido al suelo, encajando un doloroso cero que le aleja a 44 puntos del líder del Mundial Marco Bezzecchi.

"Así son las carreras. Unos días va bien y hoy nos ha tocado caer, pero mañana es lunes y la vida sigue", resumía el de Cervera ante las cámaras de DAZN. Marc no ha buscado excusas y ha asegurado que "si entra viento lateral, entra para todos" en referencia a las fuertes rachas que soplaban en la curva 11 cuando se ha producido su caída.

"Es verdad que la moto se me ha cerrado de delante y no he intentado ni salvarla porque en ese punto si llegas pegado a la moto, ya se ha visto como ha quedado la moto, así que simplemente me he posicionado bien para entrar en la grava. Una lástima porque tampoco hemos podido entender el ritmo que teníamos en carrera, aunque creo que no era el de Álex", ha señalado Márquez respecto la exhibición de su hermano, que ha ganado por segundo año en Jerez.

"Álex estaba intratable hoy y ha hecho una grandísima carrera, yo creo que de no ser por la caída estaba para luchar por el tercer o cuarto puesto, que es dónde estaba el viernes en los libres. Salí mentalizado con eso y creo que por ahí hubieran ido los tiros", ha renocido el piloto de Ducati, que en cuatro grandes premios aún no se ha reencontrado con la victoria en domingo.

"Entiendo a todo el mundo y soy el primero que intenta ver las cosas de modo optimista, pero a la vez hay que ser realista. No puedes decir que te estás acercando en el Mundial. De momento no estoy pilotando de la mejor manera, ni tengo la velocidad para luchar por el campeonato, porque si no estás en el podio los domingos es muy difícil. Intentaremos ir mejorando poco a poco, encontrando las sensaciones", ha subrayado el vigente campeón.

Sincero, ha ampliado su explicación: "Cuando hablo de velocidad no hablo de la moto, sino de mi velocidad, y si no piloto como quiero es imposible seguir a los más rápidos". Este lunes, como dice Marc, la vida sigue y él volverá a subirse a la Ducati en un test crucial para la marca italiana, que esta temporada parece ir a remolque de Aprilia.