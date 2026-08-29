Marc Márquez se quita presión tras su victoria al sprint: "Bezzecchi es el favorito para mañana"

Y volvió a hacerlo. Por tercera vez en este circuito, de las tres que se han corrido carreras al sprint, Marc Márquez se impuso en MotorLand (Aragón) para espantar las dudas de aquellos que veían a Marco Bezzecchi capaz de imponerse. Pero el '93' prácticamente corría en casa, y ha vuelto a demostrar que cuando se siente cómodo en un trazado es capaz de controlar la situación a la perfección.

83 milésimas fueron las que privaron a Marc de llevarse la 'pole position' a media mañana. Lo hizo Marco, con la Aprilia, pero poco le costó tras el apagón de semáforos de la carrera al sprint, superar al italiano por el interior de la curva 1. "¿La maniobra del adelantamiento? La tenía planificada en mente, y a veces no sale, pero cuando he visto que 'Bezz' salía con el blando trasero en la sprint, cosa que nosotros no podíamos hacer porque se nos degradaba muchísimo y había mucho riesgo que pasara como Silverstone, que me quede fuera de los puntos prácticamente", recordaba.

"Basaba la carrera en esa primera curva, ya que si 'Bezz' equilibraba las tres primeras vueltas, se escapaba, y parece que la Aprilia degradaba menos el neumático y no lo hubiéramos cogido otra vez", valoraba.

El catalán es totalmente consciente de lo fuerte que ha estado el italiano durante todo el fin de semana. "Sí, lo avisé ayer que si queríamos la pole se tendría que estar en 44 y no he podido bajar a 44 y él sí. Entonces no puedo decir que he hecho una vuelta buena, he hecho una vuelta donde he cuadrado más o menos todo, donde se ha visto que luego lo he vuelto a intentar. Pero da igual, está mostrando un gran ritmo y en el papel, es el que tiene mejor ritmo y es el favorito para mañana", se aventuraba a decir.

El buen papel de Àlex

No pudo con él ni su hermano Àlex, a quien también le encanta este trazado. Y eso que Marc nunca llegó a irse a más de 1.1. "Sí, Alex lo ha puesto difícil en la sprint, intentaba abrir el hueco, pero la que me despistaba volvía a recuperar décimas y bueno, demuestra también que Alex, ya lo demostró el año pasado, pero está yendo muy rápido y mañana será una carrera reñida con Alex y Bezzecchi, esperando también que pueda aparecer una Acosta o otros pilotos como Martín. La concentración tiene que estar al 100%", explicaba.

"No he dosificado nada. Evidentemente cuando es un poquito contradictorio, pero pasa, cuando en un circuito vas rápido te cansas menos, te sale más fácil. En un circuito donde vas más lento, que te ves el quinto o el cuarto, te estás esforzando más e incluso a veces vas más lento. Aquí me sale bien, cómodo, no diré fácil, pero mucho mejor a mi estilo de pilotaje y esto ayuda a que también esas curvas de izquierda carguen mucho menos mi lado débil", terminaba diciendo.