Marc Márquez, preparado para Misano: "Será un poco más complicado, pero sigue siendo un circuito en el que puedo intentar dar lo mejor de mí"

El Circuito Mundial de Misano Marco Simoncelli acoge este fin de semana el Gran Premio de San Marino de MotoGP, la decimocuarta prueba del Mundial 2026 y la penúltima antes de afrontar la gira asiática. A la cita Marc Márquez llega tras ofrecer una exhibición en el pasado Gran Premio de Aragón con un doblete que confirmó las buenas sensaciones del piloto de Cervera con el trazado aragonés.

La actividad se traslada ahora a la Emilia Romagna donde Márquez también sabe lo que es ganar. El de Ducati se impuso en 2024 con Gresini y en 2025 ya como piloto del equipo de fábrica, cuando protagonizó una icónica celebración a lo Messi, apareciendo en el podio con el mono quitado mostrándolo a los 'tifosi'. Con esa victoria, Marc dejaba prácticamente encarrilado el título de 2025 que confirmaría un GP después, en Japón.

Marc Márquez celebrando su victoria con el equipo Ducati Lenovo / Ducati Lenovo

En esta ocasión, el #93 llega como segundo clasificado a solo 19 puntos del líder, Jorge Martín, gracias a los 37 conquistados en Motorland que le impulsaron en la tabla. Pese a la buena inercia, el piloto catalán avanzó que será mucho más complicado imponerse en la cita italiana. ''En Aragón logramos el máximo de puntos, y ese era el objetivo. MotorLand es un circuito que se adapta muy bien a mi estilo de pilotaje. Aquí en Misano será un poco más complicado, pero sigue siendo un circuito en el que puedo intentar dar lo mejor de mí y llevar a la Desmosedici GP a su máximo potencial", explicó en declaraciones difundidas por el equipo.

Pese a la dificultad, Márquez confía en que "habrá muchísimos aficionados Ducatisti, quienes sin duda pueden darte ese impulso extra''.

Bagnaia, a despedirse a lo grande

En el otro lado de la moneda se encuentra su compañero, Pecco Bagnaia, que se fue de vacío de Aragón. El turinés solo pudo ser undécimo en la sprint y se fue al suelo el domingo, por lo que confía en poder mejorar este fin de semana ante su público. Será su último Gran Premio en Misano como piloto de Ducati, antes de poner rumbo a Aprilia el curso que viene.

Pecco Bagnaia durante el fin de semana en MotorLand (Aragón) / Ducati Lenovo

''En Aragón nos costó, pero contenerme no va conmigo. Así que nos ponemos de nuevo a trabajar con todo el equipo en una pista verdaderamente especial: mi verdadera pista local, frente a todos los Ducatisti. No nos rendimos y seguiremos esforzándonos para volver a ser protagonistas", explicó el italiano. "Estoy seguro de que el apoyo y la pasión de los aficionados me darán ese pequeño extra, tal como lo han hecho en el pasado'', deseó.

Si ningún contratiempo lo impide, Pecco se convertirá este domingo en el piloto con más salidas en la historia de Ducati Corse en MotoGP, al alcanzar las 142 salidas (desde el GP de Qatar de 2019 hasta el GP de San Marino de 2026), por delante de Andrea Dovizioso (141) y Héctor Barberá (108).