Marc Márquez, preocupado por su estado físico tras la caída en Sachsenring

Marc Márquez no ha empezado el Gran Premio de Alemania con buen pie. El piloto de Cervera, que ha ganado en 11 ocasiones en el Circuito de Sachsenring, sufrió una fuerte caída durante la Práctica de MotoGP, la cual le provocó una pequeña fractura en una falange de su mano izquierda, además de una fuerte contusión costal derecha.

A priori, la fractura en el dedo índice fue lo que hizo saltar las alarmas, aunque el propio Márquez aseguró que le preocupa más el hematoma en la caja torácica. "No me preocupa la fractura del dedo, pero la contusión en la caja torácica es seguramente la que más me molesta y la que también me ha impedido continuar la sesión. Ahora toca descansar y mañana por la mañana veremos cuál es mi estado físico", declaró el ocho veces campeón del mundo al término de la jornada.

Pese a que el ilerdense volvió a pista tras el incidente y siguió rodando durante unas vueltas, a falta de unos minutos para el final decidió parar y dirigirse al centro médico para realizarse un chequeo. De este modo, el piloto de Gresini, que incluso llegó a liderar la tabla de tiempos durante un rato, quedó relegado a la decimotercera plaza, por lo que se verá obligado a pasar por la primera tanda de clasificación del sábado si quiere luchar por conseguir la pole.

Viejos fantasmas del pasado

Lo cierto es que la temporada pasada le sucedió algo parecido al de Cervera, aunque en esa ocasión fue a raíz de un incidente en el warm up previo a la carrera del domingo. El mayor de los hermanos Márquez sufrió una caída que le costó una fractura en el pulgar izquierdo, un esguince en el tobillo derecho y costilla fracturada, por lo que finalmente no pudo salir a carrera.

Un Marc Márquez que en Sachsenring cumplirá 1.000 días desde su último triunfo, la peor racha del ilerdense hasta la fecha. Aunque si algo demostró Márquez en 2021 es que Sachsenring es el escenario perfecto para volver a ganar. Tras un 2020 alejado de los circuitos a causa de la lesión en su hombro derecho a raíz de la caída en el Gran Premio de Jerez, el octocampeón volvió a reencontrarse con la victoria en el Gran Premio de Alemania 2021, 581 días después de su última victoria.