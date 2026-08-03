Marc Márquez predice cómo serán las carreras con el nuevo reglamento de 2027: "No soy muy optimista"

MotoGP se enfrenta el próximo curso a un cambio de era. En 2027, la categoría verá reducida la aerodinámica, la cilindrada y se eliminarán los dispositivos de altura. Además, se producirá un cambio de neumáticos de Michelin a Pirelli. El desarrollo de las máquinas de 850 cc es una prioridad máxima en todas las fábricas a estas alturas, y los pilotos ya han podido probarlas en jorndas de test privados de los que poca información ha trascendido. No obstante, algunos pilotos ya han dado su opinión sobre la nueva reglamentación; uno de ellos, Marc Márquez.

El '93' es de los pocos pilotos en la parrilla que ha vivido toda la transformación tecnológica y aerodinámica que han vivido las MotoGP en las últimas semanas. Es por eso que es uno de los pilotos que más información puede dar acerca los cambios.

Marc Márquez valora los cambios en el reglamento / Ducati Lenovo

Así lo ha hecho en una entrevista reciente con el medio 'MCNews '. "La mayor diferencia está en la aerodinámica. Antes, cuando llegué, fuimos mejorando poco a poco la aerodinámica y conseguimos generar más carga aerodinámica en las motos. Ahora es algo en lo que casi no se notan los neumáticos. Quiero decir, los notas porque tienes que notarlos, pero antes la moto flotaba, vibraba y tenías muchas señales de aviso antes de la caída", explicaba. "Ahora es como una mesa. La carga aerodinámica es enorme", dijo Marc sobre las diferencias.

El campeonato tratará de cambiar de rumbo a partir del próximo curso y la aerodinámica se reducirá. "Ese es el camino que seguiremos en 2027, intentando reducir la aerodinámica. Por mi parte, yo iría aún más lejos en esa dirección, porque ahora, con la aerodinámica, es más difícil adelantar. Antes, si en los entrenamientos eras dos o tres décimas más lento que otro piloto, sabías que si hacías una buena salida y te colocabas a su estela, podías mantener ese ritmo de carrera", valoraba sobre el tipo de carreras de ahora y del pasado.

"Ahora, con la aerodinámica y la forma en que pilotamos las motos, si eres tres décimas más lento que él, cuando le sigas serás cinco décimas más lento que él. Así que es aún peor seguir a otra moto, lo que hace que sea más difícil adelantar y que haya carreras en grupo", expresaba.

Los neumáticos, clave

¿Tiene la esperanza Marc de que la situación cambie en 2027 y podamos ver carreras con más adelantamientos? El nueve veces campeón no las tiene todas. "De momento, no soy muy optimista al respecto. Me gustaría que lo fuera, pero por ahora, según lo que he probado, las motos son más o menos iguales. El motor rinde menos, pero eso también acorta los puntos de frenada. Sin embargo, nuestra forma de frenar es más agresiva. Así que, al final, adelantar será difícil, a veces incluso más", valoraba.

Los cambios no serán tan perceptibles para el aficionado como para el piloto, asegguraba en la entrevista. "La moto ya es bastante potente, aunque sea de 850 cc. Desde la tribuna, quizá ni siquiera te des cuenta. Es cierto que, por ejemplo, con 1000 cc en la mayoría de las rectas, incluso aquí en Misano, no estamos aprovechando todo el par motor. Así que, con esa moto, aprovecharemos todo el par motor desde la salida de la curva", apuntaba.

Muchos pilotos piensan que el principal cambio serán las gomas. Y Márquez sostiene la teoría. "La mayor diferencia serán los neumáticos. Dependiendo del neumático, veremos un tipo de carrera u otro", sentenciaba.