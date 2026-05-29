Marc Márquez, ante la posibilidad de superar la remontada más bestia de la historia

Lo tiene muy difícil Marc Márquez de cara a conseguir su décimo título mundial este curso. Es una realidad. Son 85 puntos los que lo separan del liderazgo de Marco Bezzecchi, quien actualmente es primero en tabla con Jorge Martín, su compañero de box en Aprilia, pisándole los talones. Pero si alguien ha demostrado a lo largo de los años ser capaz de lo imposible y mucho más... es Marc Márquez. Y existen antecedentes de otras remontadas salvajes en la historia. La última, la de Pecco Bagnaia en 2022.

El piloto de Cervera tuvo un inicio de curso más complicado de lo esperado. Se lesionó a finales del pasado curso, en el trazado indonesio de Mandalika, y tuvo que pasar por quirófano para operarse del hombro derecho. El mismo sitio donde tenía un tornillo roto que terminó convirtiéndose en el motivo por el que el catalán estaba teniendo caídas inesperadas y resultados más irregulares de lo normal. Y es que el objeto estaba presionando su nervio radial al adoptar la postura de pilotaje en su Desmosedici GP26.

Tras una dura caída en Le Mans (Francia), el '93' aprovechó que tenía que pasar por quirófano debido a una lesión en el el quinto metatarsiano del pie derecho para retirar el tornillo. Trres semanas después, viaja a Mugello (Italia) para probarse encima de la moto y comprobar que las sensaciones vuelvan a ser las que deberían ser.

Tan solo se habrá perdido dos citas el nueve veces campeón. Y coincide en un momento en el que 'Bezz' viene de dos fines de semana sin ganar en domingo. Además, el campeonato se aprieta con cuatro pilotos metidos en un margen de 50 puntos: el propio Marco, Martín, Fabio Di Giannantonio y Pedro Acosta.

El gran reto de Marc Márquez

Ahora por ahora, quedan 16 citas para el cierre del mundial en el Circuit Ricardo Tormo de Cheste (Valencia). Son 592 puntos en juego y 85 los que lo separan del liderazgo antes de Mugello (es quinto en tabla). Además, cabe destacar que fue a partir de la octava cita del pasado curso (Mugelló será la séptima este año), cuando encadenó siete dobletes seguidos para dejar atrás a su rival más directo para el campeonato, su hermano Álex. Se proclamó campeón en Japón, a cinco citas del final... y aún así le sacó 78 puntos al '73', pese a perderse las últimas cinco carreras.

Todo esto sin contar, claro está, que aún quedan varios trazados favorables a su estilo de pilotaje, exigentes, en sentido antihorario y con curvas en su mayoría hacia la izquierda, como podrían ser Balaton Park (Hungría), Brno (República Checa), Motorland Aragón o la joya de la corona, Sachsenring (Alemania), donde acumula un total de 11 victorias en todas las categorías (9 de ellas en la categoría reina).

La remontada de 91 puntos de Bagnaia a Quartararo

Muchos números a favor y más si se tiene en cuenta que en el pasado otros pilotos han protagonizado auténticas remontadas. La última, y la más bestia de la historia con la actual puntuación, fue la de Pecco Bagnaia en 2022. Fabio Quartararo lideraba aquella temporada tras batir al italiano en la anterior, la 2021, y lograr su única corona en MotoGP. Cabe destacar que aquel fue el último curso sin carreras al sprint, por lo que entonces se repartían solo 25 puntos cada fin de semana en vez de los 37 que se reparten ahora.

Marc Márquez podría estar ante el reto de superar otras grandes remontadas de la historia / Marc Creus

Empezó fatal el '63' el curso 2022. Llevaba un solo punto en las dos primeras carreras y a media temporada, tras su cuarto cero del año en Sachsenring (10ª cita de las 20 de aquel año), 'El Diablo' le sacaba 91 puntos. Pero en ocho carreras se obró el milagro.

Empezó a ganar y mientras conseguía cuatro triunfos consecutivos en Assen, Silverstone, Austria y Misano, el francés comenzaba a experimentar malas sensaciones con la Yamaha. Entonces, la desventaja se reducía a 30 puntos. Su segunda parte de campeonato fue brutal. En diez carreras, sumó 184 de los 250 en juego. Y para el GP de Australia, a tres del final, ya era líder. En la última cita en Valencia, le sacó 17 puntos a Fabio. La remontada más épica de la historia que este curso Marc Márquez tratará de replicar.

Otras remontadas

En 2020, Joan Mir se coronó en la temporada más corta del campeonato desde 1995, con solo 14 carreras debido a la pandemia de covid-19. Entonces en Suzuki, el mallorquín llegó a estar a 48 puntos de Fabio Quartararo. Empezó a ser un habitual en el podio mientras que el '20' se hundía en tabla. Con solo una victoria en su casillero, en el GP de Europa que se celebró en el Circuit Ricardo Tormo de Cheste, se aseguró el título 13 puntos por delante de Franco Morbidelli.

Precisamente Máquez fue protagonista de otra remontada en 2017. Recuperó una distancia de 37 puntos respecto a Maverick Viñales después de dos carreras. El piloto de Roses, entonces en Yamaha, sufrió problemas físicos y quedó descartado mientras el '93' sumaba un total de seis victorias al terminar el curso. Viñales se quedó sin opciones, y solo Andrea Dovizioso luchó por el campeonato. Le sacó un total de 37 puntos al italiano.