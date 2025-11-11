Marc Márquez se pone técnico con su moto y bromea sobre el tamaño de su miembro viril en 'El Hormiguero': "Que no se asuste"

Ya son 14 las ocasiones en las que el nueve veces campeón del mundo de motociclismo, Marc Márquez, ha pisado el plató de 'El Hormiguero', contando la de esta misma noche, donde ha acudido a la llamada de Pablo Motos y las hormigas para celebrar su último título, el que suma siete en la categoría reina, MotoGP.

La bienvenida ha estado a la altura de todo un ganador, con su moto en el plató y el público con camisetas acorde, aunque la realidad es que el piloto catalán tenía previsto visitar el programa estrella de Antena 3 el pasado martes 7 de octubre. Finalmente, no pudo hacerlo debido a su última lesión en el Gran Premio de Indonesia, tras chocar con el italiano, Mario Bezzecchi.

Con la presencia de la Ducati Desmosedici GP25 han aprovechado para comentar algunos aspectos técnicos de la moto, como la necesidad de calentar los frenos para evitar que no cumplan con su función en la carrera ya que cuando son nuevos no son capaces de parar las ruedas. También comentaban las sensaciones a los 360 kilómetros por hora a los que llega la moto: "Te das cuenta de algo cuando te levantas, cuando vas en aerodinámica, bien", comentaba sobre si es capaz de percatarse de lo que hay a su alrededor a tanta velocidad.

Tras ello y después de hablar de la lesión en el hombro, ha explicado cómo gestiona los controles antidopaje al cual se someten a lo largo de la temporada. Como ocurre en todos los deportes a nivel profesional, debe indicar qué días estará disponible para que el personal autorizado pueda encontrarle, así como el lugar donde pueden hacerlo.

Una vez allí, la faena del miembro de la competición es el de certificar que el piloto no haga trampas y realmente deje su orina en el recipiente correspondiente, algo que al presentador le ha parecido impertinente: "No lo soporto, ¿su faena es mirarte la picha?", mencionaba.

Luego han sido las hormigas las que han metido cizaña en el tema: "El tío que viene a mirar, ¿cambia de postura?", preguntaba Trancas, interpretado por Juan Ibáñez. Márquez, cachondo por naturaleza contestaba sin pudor que "cuando empieza (a orinar), se retira un pelín".

Marc Marquez da por concluída la temporada para recuperarse de su lesión / Gustavo Garello

Pero no ha perdido la oportunidad de bromear con el tamaño de su miembro viril al contestar el comentario de la otra hormiga, Barrancas, Damián Mollá, que decía que si tenía dudas de si "sacárselo todo entero o solo a cachos" cuando el otro está mirando.

"Claro, que no se asuste", bromeaba el piloto de Cervera, demostrando su buen sentido del humor en prácticamente cualquier tema si la situación es distendida como en 'El Hormiguero'. Tras ello, siguió la entrevista de forma normal.