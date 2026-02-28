Marc Márquez, sobre la polémica sanción de Dirección de Carrera: "Están un poco tiquismiquis"

La primera carrera al Sprint de la temporada, en el Circuito de Buriram (Tailandia), no ha dejado indeferente a nadie. El Mundial de MotoGP ha vuelto por todo lo alto con una espectacular batalla entre dos titanes, Pedro Acosta y Marc Márquez, que ha terminado con la victoria del murciano y la segunda plaza del vigente campeón. Pero las 13 vueltas de la carrera no estuvieron excentas de polémica.

El '93', que partía desde la segunda plaza tras quedarse a 0.035 décimas de Marco Bezzecchi, el 'poleman' del primer GP de la temporada, salió como un tiro y logró lograr la primera plaza en la primera curva del trazado tailandés de Chang. Lo pasó 'Bezz' en alguna ocasión, pero Marc no es de los que se conforman y consolidó la primera plaza tras la caída del piloto de Aprilia.

Cambió el guión con la llegada de Pedro Acosta, que partía desde la sexta plaza. 'El Tiburón de Mazarrón' venía con todo y logró superar al nueve veces campeón. Se pasaron y se repasaron, y hasta hubo susto para el '93' a dos vueltas para el final, pero a falta de un giro, Marc entró por el interior en la curva 12, provocando que el '37' se saliese de pista. Una acción que terminó en sanción para el catalán tras ser investigado por dirección de carrera.

El panel de comisarios informó que Marc debía ceder una posición a Acosta, y así lo hizo a escasos metros de entrar en meta. Por su parte, Marc Márquez valoró la sanción. Aseguró que de inicio, no le terminó de parecer justa, y así lo hizo saber con sus gestos. Sin embargo entiende que las reglas están para cumplirlas. "Evidentemente, aunque tenga experiencia y 33 años, soy competititvo. El ramalazo de revolverse no lo perdemos", decía ante los micrófonos de DAZN. "Hay que adaptarse a las nuevas reglas, están un poco más tiquismiquis, pero nos adaptamos", decía.

El estado físico del '93'

Por otro lado, asegura que ha tardado en reaccionar a la hora de ceder la posición. "Primero he pensado en no darla, pero he pensado en los tres segundos de sanción. Al final lo he dejado pasar, pero si lo hubiera dejado pasar antes, lo hubiera pasado otra vez", aseguraba el de Cervera, lamentando haber tenido la opción de llevarse la victoria.

Finalmente, el nueve veces campeón terminó por valorar su estado físico tras la lesión en el hombro derecho durante el GP de Indonesia de la pasada temporada. "No puedo, tengo que adaptarme. Sabía que el cambio de dirección de la 10 a la 11 era mi punto débil. Mañana tendremos otra oportunidad para seguir sumando. Si mañana podemos estar en el podio, será otro gran resultado", sentenciaba.

Críticas a los comisarios en redes

Lo cierto es que la sanción no ha terminado de gustar tampoco a los seguidores de MotoGP. A través de las redes sociales, varios usuarios han denunciado que se sancionen batallas tan bonitas y dentro de los límites de pilotaje. "Tendríamos que estar hablando del homenaje al Motociclismo que nos han regalado Pedro Acosta y Marc Márquez, no de la absurdez de sanción. Así no", decía el periodista Álex Faura. "Carrerón de Pedro Acosta con esa KTM y lo propio para Marc Márquez. Dicho esto, si queremos un buen espectáculo y emoción, y entramos en limitar y penalizar maniobras como la de esa curva, muy propensa a verse toques y blockpass, vamos mal, muy mal! Nada conforme con esa decisión", decía Ricard Jové.