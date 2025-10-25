Marc Márquez, pletórico con el subcampeonato de su hermano Àlex: "¿Y ahora qué?"

Es algo histórico. Nunca antes dos hermanos habían logrado ser primero y segundo en la élite del motociclismo. Marc Márquez, quien ya se proclamó Campeón del Mundo de MotoGP en Japón, vio este sábado desde casa como su hermano tres años menor se coronaba como subcampeón del mundo en Sepang (Malasia).

La família Márquez siempre va a recordar este 2025 con un cariño especial. Ambos hermanos han compartido podio de manera habitual a lo largo de todo el curso, logrando hasta seis dobletes en la carrera del domingo. Y no solo eso, sino que además ya pueden respirar tranquilos porque nadie va a arrebatarles las primeras dos plazas del campeonato.

Tal vez no ha sido la celebración esperada. No han podido hacerlo juntos después de que Marc cayese lesionado durante el Gran Premio de Indonesia, en el paradisíaco trazado de Mandalika. El piloto, que ya tenía asegurado el campeonato desde Japón, tuvo que pasar por el quirófano para tratar su lesión de hombro, peridéndose así lo que resta de temporada, tal y como confirmó Ducati el pasado jueves.

No obstante, el nueve veces campeón ha seguido desde la distancia un fin de semana muy especial para la familia. Y además, estuvo presente en el parque cerrado a través de una videollamada. Por otro lado, quiso mandar un mensaje a su hermano de manera pública después de que se alzase como subcampeón. "¿Y ahora qué? No se puede pedir más", dijo el de Cervera a través de una historia compartida en su perfil de Instagram. En ella, aparecía con un muñeco de Gresini Racing, equipo para el que él mismo corrió el pasado curso y 'team' de su hermano durante las últimas tres temporadas.

Marc Márquez, feliz tras el subcampeonato de su hermano Àlex / INSTAGRAM

13 victorias en 19 carreras

El mayor de los Márquez siempre se ha alegrado de los éxitos de su hermano, y el mismo Álex se acordó de él tras llevarse la segunda plaza en la carrera al Sprint. "El tener a Marc cerca me da ese plus, esa ventaja de momentos donde tienes dudas, donde estás más nervioso, no te salen las cosas, me da la tranquilidad. Nos complementamos muy bien", aseguraba el 'pistolas' a DAZN tras la carrera.

A lo largo del curso, ambos han sumado 13 victrias (11 de Marc, 2 de Àlex) en 19 carreras. Tras el fin de semana en Malasia, ya habrá tiempo de celebrar una temporada histórica, en la que ambos han demostrado ser los pilotos referencia de la categoría reina.