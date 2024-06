Marc Márquez: "Desde el año pasado tenía claro cuál era mi plan y ha salido perfecto"

Marc Márquez llega este fin de semana al Gran Premio de los Países Bajos tras haber anunciado que será piloto oficial de Ducati en 2025. El español, que firmó el contrato con la fábrica italiana tras el Gran Premio de Italia, expuso en el Circuito de Assen “el orgullo” que es para él formar parte del mejor equipo de la parrilla.

A pesar de que el propio Márquez considera que el factor mediático y la experiencia también han intervenido en la decisión final de Ducati, para el de Cervera “el poder solo se puede ganar en pista yendo rápido”. El ocho veces campeón del mundo confesó que fue muy claro y directo en todo momento con la fábrica, exponiéndoles qué era lo que necesitaba de cara a la temporada siguiente.

“Desde el año pasado tenía claro cuál era mi plan y ha salido perfecto. Estoy orgulloso, porque era lo que buscaba, buscaba la mejor moto y el mejor equipo. Realmente es lo que buscaba toda la parrilla, los que no están allí es porque no los han elegido”, señaló el catalán.

Sobre cómo se fraguó el fichaje, el piloto del Gresini explicó que fue Gigi Dall’Igna el que se acercó a su 'motorhome' tras el Gran Premio de Italia para decirle que, visto su rendimiento con la GP23, el asiento en el equipo oficial para 2025 era para él, ya que “consideraban que podría aportar mucho al equipo”.

Márquez es consciente de que la decisión no fue tarea fácil, puesto que Jorge Martín, el otro candidato a ocupar la plaza, también demostró un gran rendimiento: "toda la cúpula de Ducati ha tomado una decisión arriesgada, porque ha dicho que 'no' a un pilotazo como Martín para elegirme a mí", aseguró el piloto de Cervera.

Asimismo, el catalán reveló que, pese a que el plan inicial era ir al equipo oficial, él mismo planteó la posibilidad de quedarse en el Gresini con una GP25, aunque le negaron la posibilidad. “Estaba encima de la mesa y fue una propuesta personal mía. ¿Una moto oficial aquí se puede o no? La respuesta fue no, así que fuimos al otro plan”, declaró.

Honda y Gresini, dos piezas clave

El ocho veces campeón del mundo quiso agradecer a Honda todo lo que ha hecho por él durante estos años, pues el hecho de dejarle marchar y buscar un nuevo camino en MotoGP también fue un factor clave en reconstrucción. “No me quiero olvidar de agradecer a Honda, por entender mi situación y por demostrar ese lado humano de ver a un piloto que le está costando y se está planteando la retirada y dejarle la puerta abierta”, expuso el catalán.

“Luego también me gustaría agradecer al Gresini por darme la oportunidad. Tengo un paquete competitivo y un equipo en el que hay una atmosfera increíble. Esta mañana lo primero que he hecho ha sido coger al equipo, porque aún no había hablado con ellos personalmente, y decirles que estaba muy agradecido, que en 6-7 carreras habían conseguido reconstruir a un piloto que hace un año estaba a punto de retirarse, y devolverle la confianza”, concluyó.