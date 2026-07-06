Marc Márquez perfila su 'operación remontada': "Haré menos vacaciones"

Marc Márquez afronta este fin de semana el Gran Premio de Alemania, en su circuito talismán de Sachsenring, en el que suma doce victorias. Un escenario que encaja a la perfección en sus planes de remontada. Y es que aunque todavía se resiste a hablar en clave de título, el de Cervera sabe que es más que posible que acabe la temporada peleando por el que sería su décimo Mundial.

Marc, que ha participado estos días en la World Ducati Week 2026, en el circuito de Misano, habló para 'Sky Sport' y además de comentar sus expectativas para Sachsenring, también reveló que aprovechará el parón veraniego de MotoGP, justo después de la prueba alemana, no solo para descansar y desconectar, sino también para preparar el segundo tramo del campeonato.

"El año pasado gané en Sachsenring, pero también lo hice en muchas carreras, gané siete seguidas. Así que creo que es un circuito que me gusta, que se adapta bastante bien a mi estilo y ya veremos. Intentaremos trabajar bien durante el fin de semana y, sobre todo, luchar por el podio", advirtió, evitando la palabra 'victoria'.

De 102 a 40 puntos

Márquez no empezó el curso a su máximo nivel después de pasar el invierno recuperándose de una operación en su hombro derecho, consecuencia del accidente con Marco Bezzecchi en Indonesia 2025, justo después de coronarse.

Pronto asumió que sus problemas físicos no habían acabado y le estaban impidiendo rendir y pilotar como quería. Los médicos averiguaron que un tornillo desplazado de una antigua intervención le pinzaba un nervio cuando estaba en pleno esfuerzo con la MotoGP y tras sufrir una nueva caída en Le Mans, en la que se fracturó el quinto metarsiano del pie derecho, aprovechó para someterse a una doble operación y solucionar ambos problemas.

Marc, que llegó a verse a 102 puntos del liderato, regresó a medio gas, con mucha precaución, pero fue de menos a más y acabó recortándole 62 puntos en solo dos grandes premios al líder Bezzecchi. En Assen el italiano protagonizó un terrible accidente y su compañero Jorge Martín le superó en la general. Márquez llegará a Alemania a solo 40 puntos del piloto madrileño de Aprilia.

La situación es ahora muy propicia y Márquez, crecido, ya ha activado el 'modo' campeonato: "La moto funciona, el equipo funciona, mi cabeza funciona. Tenemos que trabajar en mi físico en verano. Las vacaciones este año serán más cortas para intentar dar un paso adelante y ver hasta dónde podemos llegar con este brazo derecho", aseguró.