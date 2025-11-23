Marc Márquez: "Perdí tres años de mi carrera profesional, pero gané seis de mi vida personal"

La última vez que los hermanos Márquez celebraron junto a su gente, en Cervera, fue en el año 2019. La pandemia de Covid-19 aún no había confinado al planeta entero. Àlex no había subido a MotoGP. Y Marc no había sufrido la grave lesión que lo acabó condenando a un sufrimiento del que solo él puede hacerse una idea.

Por lo contrario, el nueve veces campeón acababa de conquistar su sexto mundial en MotoGP y Àlex, tras cinco temporadas en Moto2, había conseguido llevarse el título en la categoría intermedia. Seis años después de aquella última celebración, ambos volvían al mismo lugar para celebrar este sábado. Pero, aseguraron, no son las mismas personas que eran por aquel entonces.

Àlex y Marc Márquez se dan un baño de masas montados sobre una Ducati Panigale / Vertical Media

Todo parecía ir rodado en noviembre de 2019, pero los siguientes años se convirtieron en un auténtico calvario para ambos. Marc sufría una grave lesión en 2020, en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto, que lo apartaría de las pistas durante meses. Se destrozó el brazo derecho. Y todo coincidiendo con la crisis de resultados en Honda.

Àlex, por su parte, debutaba aquel curso en MotoGP, en el equipo Repsol Honda Team para posteriormente acabar en el satélite, el LCR. Y los resultados no llegaban. Algo que, tal y como él mismo ha confesado en ocasiones, hizo que tuviese un pie más fuera que dentro de la parrilla al terminar 2022. El Gresini Racing cambiaría el transcurso de su historia.

El tiempo, que todo lo cura

El tiempo ayuda a cicatrizar heridas y ver todo con cierta perspectiva, algo que tan solo pueden dar los años. SPORT es consciente de ello y por eso quiso preguntar a los hermanos durante su celebración qué queda de aquellos chicos que celebraron su último título en cervera. “He cambiado mucho desde entonces”, aseguraba Marc. “He perdido tres años de mi carrera profesional, pero he ganado seis de mi vida personal. He madurado mucho durante todo el tiempo de lesión, he aprendido mucho después de todo el sufrimiento. Tengo un punto de vista distinto de las cosas, y eso lo noto, pero la esencia y la pasión son las mismas. Eso no se pierde”, expresaba el ‘93’.

Marc Márquez celebra con los fans su noveno título mundial / Vertical Media

Coincide con sus palabras su hermano Àlex. Su fiel confidente, mejor amigo y también su mayor rival en pista. “Al final de los años malos aprendes el doble. Cuando las cosas van bien, no te paras a pensar qué puedes mejorar. Desde 2019, hemos pasado momentos difíciles, pero nos han ayudado a madurar”, sentenciaba el ‘73’.