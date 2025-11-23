MotoGP
Marc Márquez: "Perdí tres años de mi carrera profesional, pero gané seis de mi vida personal"
Los exitosos hermanos atravesaron momentos complicados desde la última vez que celebraron en Cervera ante sus vecinos y fans en 2019, algo que les ha ayudado a "madurar", aseguraron a SPORT
La última vez que los hermanos Márquez celebraron junto a su gente, en Cervera, fue en el año 2019. La pandemia de Covid-19 aún no había confinado al planeta entero. Àlex no había subido a MotoGP. Y Marc no había sufrido la grave lesión que lo acabó condenando a un sufrimiento del que solo él puede hacerse una idea.
Por lo contrario, el nueve veces campeón acababa de conquistar su sexto mundial en MotoGP y Àlex, tras cinco temporadas en Moto2, había conseguido llevarse el título en la categoría intermedia. Seis años después de aquella última celebración, ambos volvían al mismo lugar para celebrar este sábado. Pero, aseguraron, no son las mismas personas que eran por aquel entonces.
Todo parecía ir rodado en noviembre de 2019, pero los siguientes años se convirtieron en un auténtico calvario para ambos. Marc sufría una grave lesión en 2020, en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto, que lo apartaría de las pistas durante meses. Se destrozó el brazo derecho. Y todo coincidiendo con la crisis de resultados en Honda.
Àlex, por su parte, debutaba aquel curso en MotoGP, en el equipo Repsol Honda Team para posteriormente acabar en el satélite, el LCR. Y los resultados no llegaban. Algo que, tal y como él mismo ha confesado en ocasiones, hizo que tuviese un pie más fuera que dentro de la parrilla al terminar 2022. El Gresini Racing cambiaría el transcurso de su historia.
El tiempo, que todo lo cura
El tiempo ayuda a cicatrizar heridas y ver todo con cierta perspectiva, algo que tan solo pueden dar los años. SPORT es consciente de ello y por eso quiso preguntar a los hermanos durante su celebración qué queda de aquellos chicos que celebraron su último título en cervera. “He cambiado mucho desde entonces”, aseguraba Marc. “He perdido tres años de mi carrera profesional, pero he ganado seis de mi vida personal. He madurado mucho durante todo el tiempo de lesión, he aprendido mucho después de todo el sufrimiento. Tengo un punto de vista distinto de las cosas, y eso lo noto, pero la esencia y la pasión son las mismas. Eso no se pierde”, expresaba el ‘93’.
Coincide con sus palabras su hermano Àlex. Su fiel confidente, mejor amigo y también su mayor rival en pista. “Al final de los años malos aprendes el doble. Cuando las cosas van bien, no te paras a pensar qué puedes mejorar. Desde 2019, hemos pasado momentos difíciles, pero nos han ayudado a madurar”, sentenciaba el ‘73’.
- El Barça vuelve al Spotify Camp Nou, en directo: la previa del partido contra el Athletic Club, en vivo
- Cuatro cambios y una duda de Flick para la vuelta a casa ante el Athletic
- Laporta desliza quién hará el saque de honor en el Spotify Camp Nou
- Paco González dicta sentencia con el primer gol del Barça en la vuelta al Spotify Camp Nou: 'Bastante parable
- El 1x1 del Barça ante el Athletic
- Comunicado médico del Barça sobre Rashford
- El líder tritura al Athletic en una orgásmica vuelta a casa
- ¿Cuándo juega España la final de la Nations League Femenina 2025? Fechas, horarios y dónde ver gratis por TV y en directo