Marc Márquez: "Estamos en la pelea por el podio"

El español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP23), segundo en la primera jornada de entrenamientos del Gran Premio de San Marino, ha señalado, satisfecho, que "de momento" están en la pelea por el podio.

"Lo dije ayer y es lo que estaba buscando hoy, la sensación de Austria, no la de Aragón, porque fue un fin de semana que no era real por las condiciones, por eso señalé tanto las condiciones de Austria, que son las que he encontrado ahora y son similares", dijo.

"Martín y Bagnaia suben el listón en cada entreno"

"Hay dos pilotos, Martín y Bagnaia, que en cada entrenamiento están subiendo el listón y aquí no podemos olvidarnos de Bastianini y Morbidelli, pero de momento estamos en esa pelea por el podio", continuó al respecto el ocho veces campeón del mundo.

Márquez dijo que no están en condiciones de pelear por la victoria. "Nos falta un poquito, debería ser un poquito más rápido en el T3, sobre todo en la sección rápida de las curvas 11 a 13, que es donde estoy perdiendo más y luego cuatro 'cositas' que nos faltan".

Y explicó su problema en la curva 11 "el punto fuerte que tengo normalmente, que son esos cuatro grados que tengo de más, pues ahí también los llevo y es contraproducente. Pero me dices, pásalo con cuatro grados menos de inclinación, y no sé".