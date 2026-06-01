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MotoGP

Marc Márquez y Pedro Acosta, elogios entre los futuros compañeros: "Batallas así son las que hacen falta, para que la gente se enganche de nuevo"

Catalán y murciano protagonizaron una sesión de adelantamientos durante la carrera del domingo en el Gran Premio de Italia

Marc Márquez y Pedro Acosta

Marc Márquez y Pedro Acosta / AFP7 vía Europa Press

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Cristina Moreno

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La parrilla de MotoGP cambiará casi por completo de cara para 2027. Aunque los movimientos no son todavía oficiales, más allá de la renovación de Marco Bezzecchi con Aprilia, la mayoría de las negociaciones están cerradas, con muchos pilotos cambiando de colores para afrontar el nuevo curso.

Uno de los cambios más importantes que se esperan estará en Ducati. El equipo de fábrica dejará de tener representación italiana, con Pecco Bagnaia fuera de la estructura y pasará a tener una dupla completamente española. Si se confirman los rumores Marc Márquez tendrá nuevo compañero con la llegada de Pedro Acosta desde KTM.

Los dos tuvieron la oportunidad de conocerse bien de cerca este fin de semana en el Gran Premio de Italia. Catalán y murciano protagonizaron una bonita batalla de pasadas y repasadas por la cuarta posición que acaparó gran parte de la atención de la carrera. Al final fue el de KTM el que se llevó el 'premio' y consolidó la posición en la vuelta 17, aunque para entonces se habían unido ya a la lucha Ai Ogura y Fabio Di Giannantonio, que llegaban lanzados y superaron a ambos.

Acosta finalizó sexto, lejos del podio, pero dio por buena la batalla con el que probablemente será su compañero el próximo curso."Ir detrás de un campeón como Marc me ha ayudado a ver cómo gestiona las distintas situaciones de carrera. El tío no se rinde. Da igual si está tocado físicamente o no. No se rinde", reconoció el murciano.

"Siempre te enseña cosas. Ha habido adelantamientos divertidos", comentó Acosta, que quiere "más carreras como esta, que sean espectaculares". "Controlamos el 70% de las situaciones; el otro 30%, no tanto", reconoció.

El de Mazarrón se mostró contento con la "lucha" y afirmó que "siempre se pueden aprender cosas de él y ha habido buenos adelantamientos". Creo que tenemos que estar satisfechos, dentro de lo mal que empezamos el viernes. Me he quedado bastantes vueltas detrás suya para ver si podía entender qué hacía para gestionar los neumáticos, o qué planteamiento de carrera llevaba, porque el año pasado sufrimos mucho con las gomas. Me ha venido bien tranquilizarme un poco yendo detrás de él. Batallas así son las que hacen falta para que la gente se enganche de nuevo", aseguró.

93 MARQUEZ Marc (spa), Ducati Lenovo Team, Ducati Desmosedici GP26, action with 37 ACOSTA Pedro (spa), Red Bull KTM Factory Racing, KTM RC16 during the 2026 MotoGP Brembo Grand Prix of Italy, on the Mugello circuit, from May 29 to 31, in Italy - Photo Studio Milagro / DPPI AFP7 31/05/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN

Márquez y Acosta, durante la carrera / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

"Quería entender las trayectorias que estaba haciendo. Yo soy mucho de frenar, Marc parece ahora, desde que está en Ducati, que va más fluido, más tranquilo. Creo que es de las pocas veces que hemos llegado a las 3 últimas vueltas y sobrevivía", zanjó al respecto.

Elogios de vuelta

Los elogios por la bonita batalla que tuvieron en Mugello llegó también desde el lado de Marc. El de Cervera afirmó estar contento con el fin de semana y reveló que incluso había "superado sus expectativas". Un sentimiento que llegó en parte por ese ejercició de resistencia al que le sometió el murciano.

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"La piel, si la vendo la vendo cara. Con Acosta, lo que he visto es que tengo una moto superior a la suya. Es un pilotazo, y cuando tenga una moto mejor seguro que luchará por el Mundial", afirmó el de Ducati.

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